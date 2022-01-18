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Андрей Погорелый

CIO в новой среде. Часть вторая

18 января 2022 г., 17:06
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В продолжение первой части, где речь шла об ошибках CIO, пришедшего в новую компанию, второй блок.

Резюмируя первый пост – нужно понимать не только бизнес стратегию и требования бизнеса, но и цели собственников.  

Следующим важным моментом является определение первоначального объема при построении системы управления IT. Да, здесь нужно как по классике стартапа (а ведь наш проект в какой-то мере стартап) определить MVP. Для этого необходимо с учетом стратегии компании, принять во внимание цели компании и связать эти цели с IT процессами.

Можно использовать принципы каскадирования, когда бизнес-цели связаны с IT-целями, а те, в свою очередь с IT-процессами.

Как связать бизнес-цели с IT-процессами мы подробно рассказываем в рамках программы развития IT-директоров “CIO Open the Future”

Однако важным элементом, на который редко обращают внимание CIO, является оценка профилей рисков и угроз. Именно на эти элементы будет опираться ваша система управления IT, в том числе и планы непрерывности бизнеса, параметры RPO/RTO, обеспечение отказоустойчивости, технические решения, процессы резервирования мощностей и многое другое.

Продолжение следует…

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