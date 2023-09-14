Як вибрати провайдера хмарних послуг: рівень надання послуг

14 сентября 2023 г., 19:39

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Продовжуємо обговорення аспектів, які впливають на вибір хмарного оператора. Минуло разу ми торкнулися теми географічного положення провайдера послуг, а цього разу поговоримо про SLA.

Якщо мова йде про SLA, то головне правило: договір — не формальність! Перед підписанням вивчіть його, приділяючи особливу увагу тексту, написаному дрібним шрифтом. Зміст та процедури клієнтського сервісу, а також послуги адміністрування можуть залежати від регіону, типу передплати, тарифного плану та інших факторів. Оцініть якість укладання договору та умови SLA для вибраного провайдера. Чудово, якщо ви можете зробити більшість висновків, наведених нижче.

Перш за все, переконайтеся у тому, що у вільному доступі та без реєстрації є важлива для клієнта інформація: сертифікати, шаблони договорів на надання послуг та угода про рівні SLA. Крім того, має діяти зрозуміла та прозора система тарифікації всіх послуг провайдера, в якій відсутні приховані платежі. Але на жаль, у більшості випадків це можна перевірити лише після початку співробітництва.

Добре якщо принципи ціноутворення дозволяють виконувати бюджетування на рік уперед (для послуг Colocation).

Перевірте, що у договорі перераховані складові послуги адміністрування: за яких умов надається підтримка апаратного забезпечення, виконується адміністрування віртуальних машин, ОС та окремих додатків. Всі рівні обслуговування мають бути чітко описані для різних продуктів, а в деяких випадках для різних локацій, типів дисків, віртуальних машин.

У документі має бути регламентовано час реакції, порядок сповіщення про хід виконання робіт та надання обладнання із підмінного фонду. У ньому також слід описати порядок та обсяг компенсації у разі порушення SLA. Дуже добре, якщо з провайдером можна укласти індивідуальний договір SLA.

Якщо у вас є чим доповнити що до SLA, буду вдячний. А наступного разу поговоримо про таку тему, як перелік доступних послуг та служба техпідтримки.

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