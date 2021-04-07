Все будет Xiaomi!

7 апреля 2021 г., 19:05

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Vodafone Retail, которая развивает одноименную сеть операторских монобрендовых салонов связи, представила аналитику по части изменений в предпочтениях покупателей за последние 12 месяцев. Безусловно, на показатели любого розничного бизнеса влияют партнерские взаимоотношения и маркетинговая политика. Также немалую роль играют технологические тренды. Однако определенное представление о рынке в целом такая статистика все же дает.

За два года с 2018 по 2020 гг. доля смартфонов с экраном от 6 дюймов увеличилась вшестеро – с 13 до 81% (по данным аналитиков GfK, в целом по стране – с 9 до 94%). Очевидно, что в обозримой перспективе тенденция к росту диагонали сохранится.

В разрезе объема встроенной памяти наибольшей популярностью у покупателей Vodafone пользуются модели на 32 ГБ (45%) и 64 ГБ (27%). Между тем, доля 128 ГБ в минувшем году удвоилась до 13%.

Больше половины (54%) покупателей Vodafone довольствовались камерой 12-18 Мп. Смартфоны с 24-30 Мп в 2020 г. продемонстрировали падение с 17 до 5,6%. За тот же период сегмент камер от 30 Мп вырос с 22 до 24,7%.

Примечательно, что в отличие от гиков, массовый покупатель гораздо спокойнее относится к технологии бесконтактных платежей NFC. Спрос на такие модели рос довольно медленно в 2018-2019 гг. и за два года увеличился лишь на 6%. Пик роста (+10%) в 2020 г. пришелся на первый локдаун. Однако после него интерес к NFC упал на 12% и по результатам года продажи смартфонов с NFC в сети Vodafeone составили 48%. Ожидается, что в 2021 г. этот показатель преодолеет порог в 50%.

Также неуклонно снижается процент устройств, поддерживающих две SIM-карты. Этот показатель сократился с 99,6% в 2019 г. до 75%.

А вот всевозможные датчики для разблокирования мобильного устройства по отпечатку пальца уверенно набирают популярность – доля аппаратов с биометрией в 2018-2020 гг. выросла с 59 до 79,8%

Что касается емкости батарей, рост потребления мобильного трафика отражается на популярности смартфонов с аккумуляторами от 4000 до 5000 мАч – такие модели занимают уже три четверти продаж Vodafone. Притом, что в 2018 г. на них приходилось только 12%. Следующая по популярности группа – 3000-4000 мАч – 19%.

С точки зрения ОС в продажах Vodafone уверенно лидирует Android с долей 98%. Рост сбыта смартфонов с iOS примерно до 5% наблюдается только в канун Нового года и в период выхода новых моделей iPhone от Apple, утверждает Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail.

Спрос на кнопочные телефоны в Украине снижается примерно на 2% в месяц. В результате на конец 2020 г. смартфоны занимали уже 82% рынка в количественном выражении.

Интересно, что если ранее 70% покупателей из года в год выбирали темные корпуса смартфонов – черный и синий, то в 2020 г. выбор начал смещаться в сторону цветных моделей. 39% продаж за черными, 28% – синие, 9% серые, 7% зеленые и т.д.

Что касается карт памяти, то наибольшим спросом у покупателей Vodafone пользуются накопители объемом 32 ГБ (50%). Далее следуют 16 ГБ (25%) и 64 ГБ (20%), постепенно набирают популярность 128 ГБ (4%).

Топ 5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 2020 г.: Samsung – 36%, Xiaomi – 30%, Tecno – 15%, Nokia – 10%, Huawei – 3%. Как отметил Михаил Иванцов, модели Tecno и Nokia вошли в первую пятерку в 2020 г. благодаря пакетным предложениям смартфон плюс связь в подарок, которые покупателям может предложить только операторская розница.

Украинцы достаточно консервативны при выборе нового смартфона. Значительная часть владельцев смартфонов Apple (73,1%), Xiaomi (67%) и Samsung (53,9%) не меняют бренд при покупке нового смартфона. Кроме того, наблюдается миграция между пользователями этих марок. Например, 27,8% покупателей переходят с Samsung на Xiaomi, а 17% – наоборот с Xiaomi на Samsung. Также на Xiaomi чаще всего при смене смартфона переходят владельцы Huawei (41,6%), Nokia (39,4%) и TP-Link (42,5%).

Продажи фитнес-браслетов и смарт-часов в сети Vodafone в первый локдаун 2020 г. снизились вдвое. Но уже в мае-августе, после выхода страны из карантина, сбыт этих товарных категорий вырос втрое по сравнению с началом года. Однако в целом за год спрос на фитнес-браслеты сократился на ощутимые 16%, смарт-часов – на 8,5%. В тоже время продажи телевизоров и ноутбуков увеличились почти втрое – пандемия вынудила украинцев обустраивать домашние офисы и налаживать домашний досуг.

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