Впечатления от клавиатуры Apple Extended Keyboard II

15 апреля 2021 г., 19:35

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У меня странные отношения с клавиатурами. Я вроде бы знаю, что лучшие клавиатуры – механические, делаю какие-то попытки подобрать себе что-то, но потом на практике все разваливается. Какое-то время назад я даже примерял парочку клавиатур, подбирая ту, что мне понравится. Выборка там была так себе, честно говоря, но надо учитывать, что хорошие клавиатуры обычно стоят недешево, так что сразу купить десяток клавиатур, чтобы действительно попробовать и выбрать ту, что нравится, получается накладно. В прошлом году у меня был еще эксперимент с Keychrone K2, но тоже закончился неудачей. В итоге мой первый эксперимент закончился покупкой «обычной» клавиатуры Logitech K780, которая для современной клавиатуры вполне неплоха: есть три чипа Bluetooth, что позволяет подключить три разных устройства, и, самое главное, у нее вполне комфортный механизм набора текста.

Но вирус того, что «механические клавиатуры – это хорошо» меня все же периодически задевает, и я думаю о том, что было бы неплохо что-то такое себе завести. Я в целом не фанат механических клавиатур, как минимум, тех, которые громко клацают, и даже после сборки Кобры подход уровня «собери свою клавиатуру сам, вот свичи, вот тут шумопоглощающие кольца, тут спаяй, что ты как маленький» меня не прельщает. Но, как оказалось, есть варианты! Особенно если отказаться от требования «отсутствия провода» – так и быть, кабель от клавиатуры на столе я могу как-то выдержать.

Мое недавно усилившееся увлечение старыми Маками привело меня к тому, что я начал пробовать старые клавиатуры, которые поставлялись раньше с Маками, и мне это понравилось. И, конечно же, эта кроличья нора опять привела меня к Apple Extended Keyboard II. Это последняя клавиатура Apple с механическими свичами, и по мнению многих фанатов механических клавиатур, одна из лучших механических клавиатур в принципе. Клавиатура производилась в период с 1990 до 1995 гг., и в ней использовались в основном свичи Alps SKCM Cream Damped (то есть приглушенные). Благодаря свичам клавиатуры на них приятны, кнопки тактильны, при этом не очень громкие. Не то, чтобы я специалист по клавиатурным свичам, мне просто тексты набирать, так что оставим это для фанатов. А вот клавиатуру захотелось, просто для коллекции, а если на ней еще получится и работать, подумал я, то вообще будет отлично. Короче, после какого-то времени исследования eBay я нашел неплохой экземпляр, который выглядел прилично, пластик уже был отбелен (за 25-30 лет многие виды белого/бежевого пластика той поры начинают желтеть от ультрафиолета), а в комплекте был еще и переходник для подключения к современным компьютерам. После недолгих торгов с продавцом мы сошлись в цене, и через неделю клавиатура приехала ко мне домой.

Клавиатура своим видом производит впечатление: это большая полноразмерная клавиатура, которая к тому же весит под два килограмма. У нее есть разные модификации с вариациями свичей, но конкретно та, что у меня – это наиболее часто встречающаяся версия, с уже упомянутыми выше свичами Alps SKCM Cream Damped. Каким-то образом 30 лет назад умели производить свичи с большим количеством компонентов, чем сегодня в популярных свичах Cherry, и это считается в кругу экспертов преимуществом – благодаря впечатлениям от набора текста, которые эти свичи предоставляют. Для меня как для неспециалиста, это выражается исключительно в «нравится/ не нравится», и в случае с Apple Extended Keyboard II очень даже нравится. Интересно, что компания Matias, клавиатуру которой я пробовал в свой первый заход по клавиатурам, как раз известна тем, что она разработала упрощенные клоны свичей Alps. На демонстрационных видео в сети звук их клон-свичей действительно похож на настоящие из AEKII, но вживую, когда я их пробовал, мне они не очень понравились. Еще немного интересных фактов об AEKII. Большинство кнопок сделаны из PBT (полибутилентерефталат), за исключением пробела, который сделан из ABS, поэтому со временем сильно желтеет. Шрифт надписей на кнопках – Univers 57 Oblique, если вам интересны такие подробности.

Сама клавиатура подключалась в свое время к Макам с помощью разъема ADB – он похож на разъем S-Video, и я даже видел упоминания, что якобы можно именно S-video кабелем подключить, если нет оригинального ADB. Причем клавиатура также может быть и хабом, поскольку стандарт ADB позволяет последовательно подключить клавиатуру и мышку, а не подключать их по отдельности к компьютеру. (Стандарт – понятие условное, конечно – это был стандарт в мире Apple). От ADB Apple давно отказалась в пользу USB, поэтому напрямую подключить клавиатуру к Маку, который был выпущен в последние примерно 20 лет, не получится. Когда-то в эпоху перехода на USB несколько компаний производили переходники с ADB на USB, но эти переходники с тех пор давно закончились. Но даже сейчас есть парочка вариантов, как можно использовать старую маковскую клавиатуру с Маками, где есть только USB-C. Один из таких вариантов – это переходник ADB2USB, который решает эту конкретную проблему: с одной стороны в него втыкается кабель клавиатуры, с другой стороны у него есть разъем micro-USB, из которого уже можно подключиться шнурком хоть на USB-A, хоть на USB-C.

Именно таким я и пользуюсь на данный момент, а у разработчика этих адаптеров есть такие же для многих других древних типов клавиатур. Видимо, что-то таки в этих винтажных клавиатурах есть, раз на них есть спрос. Формально это как бы даже не совсем переходник, это некий микрокомпьютер, который перекодирует сигналы клавиатуры во что-то, что понятно современным компьютерам. Поэтому у адаптера есть своя собственная прошивка, обновления к которой периодически выходят. Но что более интересно: в адаптер можно загружать свою собственную раскладку клавиатуры, где любой кнопке можно назначить любое действие. Все редактирование происходит в вебе, оттуда же и загружается измененный файл раскладки, который потом можно с помощью приложения загрузить в адаптер. Последний файл с изменениями, если их много, можно сохранить на диске, и потом использовать его для дальнейшего редактирования.

В принципе, по умолчанию она работает как обычная клавиатура, но если вдруг ваши вкусы специфичны, это будет очень полезно. В моем случае так и получилось, так как в свое время я перешел на переключение языковой раскладки с помощью кнопки Caps Lock, и этот механизм работает на всех моих устройствах: на Маках и на iPad Pro с аппаратной клавиатурой. Так-то я когда-то переключал языки ввода через Command-пробел, но потом Apple решила, что лучше на это сочетание повесить вызов Spotlight. И если в macOS это можно еще было отключить, то в iPadOS этим сочетанием можно только вызвать Spotlight, а для переключения языков есть специальная кнопка – и в виртуальной клавиатуре, и на аппаратной. Короче, для стандартизации «везде» я переучился использовать Caps Lock, и это оказалось на удивление удобно. До тех пор, пока не появилась Apple Extended Keyboard II.

Видите ли, в AEKII для кнопки Caps Lock используется блокирующийся свич, что означает, что при нажатии на кнопку, она остается зафиксированной в нижнем положении, и включает режим CAPSLOCK, а при повторном нажатии свич разблокируется, и режим Caps Lock выключается. Это в целом очень удобно, за исключением случаев, когда надо переключать языки с помощью Caps Lock. В комбинации с отдельным переходником ADB2USB вся эта конструкция с замыкающимся свичом может начать работать достаточно непредсказуемо, о чем сразу предупреждает разработчик ADB2USB. Короче, заняло какое-то время разобраться в подходящих настройках и самой macOS, и раскладки Drakware, чтобы найти правильно работающий вариант. В частности, я успел поэкспериментировать с назначением функции Caps Lock и на левый Shift, и на левый Control, когда Caps Lock работал не так, как мне надо было. (Оказалось, что и Shift, и Control я все же периодически использую по назначению, и их отсутствие доставляло некоторые неудобства). В итоге:

1. В настройках системы для «клавиатуры» ADB2USB надо оставить кнопку Caps Lock включенной, и именно с этой функцией. Также надо активировать опцию использования Caps Lock для переключения языков.

2. В настройках самой Drakware раскладки нужно включить опции Caps Lock следующим образом

С этими настройками сама macOS больше не получает от клавиатуры события «чуть более длительного нажатия Caps Lock» для включения режима верхнего регистра, а переключение языка происходит вне зависимости от того, в каком положении на этот момент находится кнопка Caps Lock. Пока что срабатывает в 99,9% случаев, надо будет разобраться, что не так с оставшимся процентом, но принципиально работает. Это сделало меня лично максимально счастливым при наборе текста, и теперь больше ничего не мешает наслаждаться набором текста на Apple Extended Keyboard II.

А там действительно есть чем наслаждаться – набор текста действительно приносит удовольствие. Частично это достигается благодаря конструкции свичей Alps и использованию приглушающих компонентов в них. Но большую роль также играет и конструкция самой клавиатуры, кнопок, её корпуса, и наличие металлической пластины внутри. Каким-то образом, даже переходя с AEKII на Das Keyboard Professional 4 for Mac со свичами Cherry MX Brown, все равно возникает ощущение «больше так не делают». Кнопки на Das Keyboard нажимаются гораздо легче, в отличие от AEKII, где нужно ощутимое усилие, но внезапно это оказалось недостатком Das Keyboard. В комбинации с более звонким саундтреком кнопок DK производит впечатление гораздо более дешёвой и простой клавиатуры, хотя я знаю, что это не так. Звуки набора текста на AEKII – как отдельный вид ASMR. Отдельно радует высота клавиатуры, так как в случае многих механических клавиатур, особенно беспроводных, оказывается, что нужны подставки под запястье, потому что клавиатуры слишком высоки, и загнутые запястья создают ощущение дискомфорта. Но, повторюсь, я и не клавиатурный пурист, поэтому мое мнение слишком необъективно в этом случае. Что с меня взять, я и «бабочку» в Мак-ноутбуках считал приемлемой клавиатурой для набора текста (за исключением вопросов надежности). Правда, после AEKII единственные клавиатуры, которые не вызывают немедленной агонии – это та самая Das Keyboard, и еще клавиатура типа «ножницы» в моем MacBook Pro 2014 года.

Идеальна ли она так, как может показаться из рассказа выше? Почти.

– В частности, для тех, кто привык к методу слепого набора, может оказаться неожиданным сюрпризом то, что выступы на кнопках находятся не на привычных F(А) и J(О), а на соседних D(В) и K(Л). Я по этому поводу даже решил обновить свои навыки набора текста с помощью обучающего приложения Typist, чтобы привыкнуть к другому положению. Параллельно, кстати, я обнаружил, что за много лет набора навыки именно правильного положения рук и использования пальцев для нужных кнопок сильно испортились, и это надо исправлять.

– Еще важно уточнить, что клавиатура все-таки достаточно большая – это полноразмерная (100%) клавиатура, и для нее нужен большой стол. Есть проекты, в рамках которых любители собирают варианты поменьше, вплоть до 60%, из деталей AEKII, но это обычно дороже, и не массово. Das Keyboard 4 на 1 см уже, и сантиметра на 4 меньше выступает вперед, что по субъективным ощущениям делает её как-то гораздо меньше, несмотря на её полноразмерность.

– И третья проблема связана с возрастом: клавиатуре все-таки почти 30 лет, и на работе некоторых свичей это уже стало сказываться. В частности, буква J периодически пропускается при наборе, если по кнопке попасть как-то не так, и, кажется, похожая проблема есть с кнопкой 5 (она иногда двоит). Решить это можно путем замены свичей – надо разобрать клавиатуру, выпаять с платы проблемный свич и впаять туда новый. Я уже купил несколько запасных свичей, так что можно будет заняться в какой-нибудь выходной с плохой погодой.

А в остальном – я в восторге, мне очень нравится. На сегодня это моя основная клавиатура, подключенная к рабочему MacBook Pro, и да, весь этот текст был набран на Apple Extended Keyboard II. Это удовольствие очевидно не для всех, но если вдруг какие-то вопросы касательно AEKII остались нераскрытыми, задавайте! А тем временем ко мне едет еще переходник Mac2USB, который позволит подключить к современным Макам клавиатуру от Mac 128K!

P.S. Уже после того, как был написан текст выше, я провел частичные восстановительные работы с клавиатурой. Уже написанный текст мне было жаль редактировать, поэтому допишу отдельно. Я разобрал клавиатуру, и дополнительно её хорошенько почистил, хотя она была в достаточно неплохом состоянии. Также я выпаял два свича, которые упоминал выше – 5 и J, и впаял туда запасные, которые по случаю приобрел на eBay. Процесс и разборки клавиатуры, и замены свичей не сложный, и расписан в интернете, так что нет смысла тут еще повторяться. Интересно, конечно, что еще год назад, до начала сборки Кобры, я бы, наверно, не рискнул таким процессом заниматься, а теперь даже интересно.

К сожалению, в процессе вскрылся тот факт, что клавиатура когда-то была залита каким-то напитком, возможно, кофе. Внутри наблюдаются коричневые пятна на плате, и в некоторых местах, где есть пятна, также заметно более существенное, чем ожидалось, окисление контактов. Так что, подозреваю, что со временем проблемные свичи будут встречаться чаще. Боюсь, что перепаять все 100+ кнопок на клавиатуре я не найду сил, так что придется привести в действие другой план – надо будет купить еще одну клавиатуру, вдруг повезет, и она будет не залита. Говорят, что при желании можно даже найти запечатанные в коробках, но на такие экземпляры у меня бюджета не хватит. Посмотрим, как пойдет.

Впечатления от клавиатуры Apple Extended Keyboard II

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