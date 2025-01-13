13 января 2025 г., 17:45

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Повномасштабне військове вторгнення рф та кіберагресія проти України, як його частина, актуалізують необхідність розвитку національної індустрії послуг та продуктів кібербезпеки. Таких зокрема висновків доходять аналітики DataDriven, що підготували огляд українського ринку кібербезпеки, за підтримки EBA, Асоціації IT Ukraine, Аспен Інституту Київ та USAID.

За офіційними даними, кількість зареєстрованих кіберінцидентів в Україні з 2022 по 2023 рр. збільшилася на 16% – до 2544. Найбільша кількість кібератак спрямована на уряд та місцеві органи влади, сектор безпеки та оборони, телекомунікації та IT, медіа, енергетичний сектор, логістику та транспорт, банківську сферу.

За оцінками фахівців, український ринок кібербезпеки з 2016 по 2023 рр. збільшився у восьмеро – з 32 до 122 млн дол. за поточним курсом. Очікується, що найближчими роками він зростатиме в середньому на 8,5% та до 2029 року перевищить 200 млн дол.

Водночас обсяг світового ринку у 2024 збільшився до 186 млрд дол., з прогнозним показником щорічного зростання до 2029 року близько 8%. Таким чином наразі частка України з оцінкою у 138 млн дол. за підсумками 2024 року на світовому ринку кібербезпеки ледве сягає 1%. Прикладом у сусідній Польщі він майже вшестеро більший – близько 800 млн дол.

Цікаво, що в ретроспективі український ринок кібербезпеки змінювався нерівномірно. Так у 2018-2019 рр. він зростав близько 27% на рік. У 2020 році, під впливом COVID-19 бізнес зіткнувся з фінансовими проблемами та бюджетними обмеженнями, надаючи пріоритет основним оперативним процесам, а не інвестиціям у кібербезпеку. Внаслідок чого ресурси були перерозподілені на підтримку віддаленої роботи, а сегмент кібербезпеки зріс всього на 9%.

Прискорення росту ринку кібербезпеки у 2021 році було зумовлено зростанням кіберзлочинності, посиленням уваги до кібербезпеки та необхідністю забезпечувати безперервність бізнес-процесів в умовах карантину. Найбільше зростання спостерігалося у сфері хмарної безпеки (+76%), оскільки компанії все більше покладалися на хмарні сервіси для віддаленої роботи. Втім й ринок кібербезпеки в цілому збільшився на третину.

Помірне збільшення ринку у 2022 році було зумовлене релокаціями компаній та закриттями офісів, що призвели до зменшення внутрішнього попиту на кібербезпеку та сповільнення росту інвестицій. Держава частково задовольнила зростаючі потреби у сфері кібербезпеки за рахунок робітників держсектору та мобілізації. Середній річний показник зростання сегмента кібербезпеки з 2022 по 2024 рр. склав 14%.

Хоча на світовому ринку кібербезпеки у 2024 році домінував сегмент безпекових послуг з часткою 53%, на українському ринку переважали кіберрішення з часткою 57%. Війна збільшила кількість та складність кібератак на Україну, що на фоні нестачі кадрів призвело до необхідності швидкого впровадження автоматизованих рішень. Загрози масштабних кібератак змусили компанії надавати перевагу готовим кіберрішенням над планомірним впровадженням персоналізованих рішень.

За деякими оцінками, великі українські компанії (зі штатом понад 250 працівників) витрачають на кібербезпеку 10-15% свого загального річного бюджету. Для невеликих компаній цей показник навіть більший.

Основними рушійними силами ринку в Україні є цифровізація та зростання ризику реальних втрат від кібератак. У міру того, як бізнес та уряд впроваджують цифрові рішення, вони стикаються з підвищеним ризиком кіберзагроз, що вимагає посилення заходів кібербезпеки для захисту конфіденційних даних та забезпечення безперебійної роботи.

Фактичне перебування у стані кібервійни є основною причиною збільшення кількості кібератак. Організації в усіх секторах стикаються з підвищеними ризиками для своєї діяльності та безпеки даних, що змушує інвестувати в передові рішення з кібербезпеки.

Кібератаки, такі як віруси-вимагачі, та витоки даних порушують бізнес-діяльність, призводять до простоїв, і часто вимагають значних витрат на відновлення. Окрім фінансових збитків, компанії можуть зіткнутись зі зниженням доходів, репутаційними збитками та втратою довіри клієнтів.

З іншого боку в умовах повномасштабної агресії розвиток галузі значною мірою залежить від фінансування коштом донорів, як з боку дружніх урядів, так і у вигляді прямої підтримки від світових та національних компаній. Така підтримка залишається критично важливою в сучасних умовах. Прикладом, тільки допомога США у сфері кібербезпеки з 2022 по 2024 рр. перевищила 80 млн дол.

Очікуване сповільнення темпів зростання українського ринку кібербезпеки до 2029 року пов’язане з рядом чинників. Зокрема – зі можливим зменшенням фінансування з боку донорів, а також кадровою кризою та дефіцитом молодих фахівців в умовах воєнного стану та у післявоєнний період. Своєю чергою завершення війни може призвести до зменшення очікувань настання ризиків і у сфері кібербезпеки, що буде поєднуватись із послабленою економікою та відповідно недостатністю власних фінансових ресурсів для інвестування в заходи кібербезпеки.

Наразі на українському ринку переважає сегмент мережевої безпеки (46 млн дол.). Втім хмарна безпека, безпека додатків та кінцевих точок зростають швидше. Очікується, що до 2029 року мережева безпека продовжить лідирувати на ринку, зберігаючи частку в 36% (+29,4 млн дол.). В той час, як найбільш швидко зростаючим (+226%) сегментом буде хмарна безпека, завдяки гнучкості та простоті впровадження хмарних сервісів безпеки.

Міжнародні програми допомоги, які є основним джерелом фінансування споживання продуктів та послуг у сфері кібербезпеки, в багатьох випадках надають перевагу обрання компаній зі свого національного ринку, ігноруючи наявність пропозицій на українському ринку. Продовження у великих масштабах такої політики є фактором для можливої деградації українського ринку.

На українському ринку кібербезпеки наразі значною мірою домінують міжнародні компанії, які надають передові рішення та послуги. Вони пропонують комплексні інструменти кібербезпеки, які все ширше впроваджуються бізнесом та державними організаціями по всій країні. Українські розробники ПЗ через об'єктивні причини зберігатимуть відставання від міжнародних компаній за комплексністю рішень, що призводитиме до більшої залежності від міжнародних провайдерів. Тому вітчизняним розробникам необхідно шукати конкурентну перевагу над світовими компаніями.

Своєю чергою державі доцільно впроваджувати заходи, що мають забезпечувати розвиток конкурентоспроможності національної індустрії, з можливою локалізацією R&D діяльності у сфері кібербезпеки, що здійснюється в т.ч. завдяки отриманню унікальної інформації в умовах кіберагресії проти України.

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