 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32-33 (1279)

22.08 - 29.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Трансформируются ли в компьютер умные колонки?

2 сентября 2021 г., 13:33
+22
голоса

Бурный всплеск интереса к умным колонкам объясняли стремлением пользователей получить простого в обращении умного помощника. Но как долго эти устройства останутся в таком виде?

На мысли о грядущей волне изменений функциональности умных колонок подтолкнула демонстрация нового поколения этих устройств от Samsung. В рамках конференции International Meeting on Information Display (iMiD) 2021, которая прошла в конце августа в Сеуле, была также организована выставка. На ней свои достижения представила компания Samsung Display, где, конечно же, главный акцент был сделан на гибкие складывающиеся дисплеи.

Наряду со складывающейся втрое гибкой OLED-панелью, о которой уже рассказывалось в данном блоге, на стенде Samsung Display была показана и умная колонка нового поколения. Ее ключевым отличием является использование гибкого экрана, который оборачивается вокруг цилиндрического корпуса устройства. Но при необходимости по команде со смартфона этот экран разворачивается в почти плоский с диагональю 12,4 дюйма. Он может использоваться как внешний дисплей для смартфона, с развернутым выводом на него разнообразной информации, включая видео-конференц-связь.



После знакомства с этой демонстрацией подумалось, что функциональность внешнего дисплея для умной колонки – это по сути еще один шаг к ее превращению полноценный компьютер, пусть и с голосовым управлением. Интересно, как скоро произойдет такая трансформация?  

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  