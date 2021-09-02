Трансформируются ли в компьютер умные колонки?

2 сентября 2021 г., 13:33

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Бурный всплеск интереса к умным колонкам объясняли стремлением пользователей получить простого в обращении умного помощника. Но как долго эти устройства останутся в таком виде?



На мысли о грядущей волне изменений функциональности умных колонок подтолкнула демонстрация нового поколения этих устройств от Samsung. В рамках конференции International Meeting on Information Display (iMiD) 2021, которая прошла в конце августа в Сеуле, была также организована выставка. На ней свои достижения представила компания Samsung Display, где, конечно же, главный акцент был сделан на гибкие складывающиеся дисплеи.



Наряду со складывающейся втрое гибкой OLED-панелью, о которой уже рассказывалось в данном блоге, на стенде Samsung Display была показана и умная колонка нового поколения. Ее ключевым отличием является использование гибкого экрана, который оборачивается вокруг цилиндрического корпуса устройства. Но при необходимости по команде со смартфона этот экран разворачивается в почти плоский с диагональю 12,4 дюйма. Он может использоваться как внешний дисплей для смартфона, с развернутым выводом на него разнообразной информации, включая видео-конференц-связь.







После знакомства с этой демонстрацией подумалось, что функциональность внешнего дисплея для умной колонки – это по сути еще один шаг к ее превращению полноценный компьютер, пусть и с голосовым управлением. Интересно, как скоро произойдет такая трансформация?

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