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SMART business – партнер года Microsoft 

14 апреля 2021 г., 17:15

SMART business – партнер года Microsoft

Компания SMART business, обладатель всех 18-ти золотых компетенции Microsoft, с гордостью сообщает о получении награды «Партнер года Microsoft 2020» в Украине в трех номинациях:

  • Activate Digital Selling;
  • Business Management for SMBs;
  • Microsoft Certifications.

Ежегодной наградой «Партнер года Microsoft» отмечаются партнеры на уровне стран, которые на протяжении минувшего года достигли высоких результатов, предлагая решения Microsoft многочисленным клиентам в различных отраслях. Она свидетельствует об успешном и эффективном взаимодействии SMART business с локальным офисом Microsoft, а также о том, что компания является примером в сфере инноваций и влияния на бизнес, повышения уровня удовлетворенности существующих и привлечения новых клиентов.

Спасибо всем партнерам за этот совместный путь!

Вместе мы – движущая сила, побуждающая к новым достижениям и непрерывному развитию!

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