SMART business – партнер года Microsoft 

Компания SMART business, обладатель всех 18-ти золотых компетенции Microsoft, с гордостью сообщает о получении награды «Партнер года Microsoft 2020» в Украине в трех номинациях:
- Activate Digital Selling;
- Business Management for SMBs;
- Microsoft Certifications.
Ежегодной наградой «Партнер года Microsoft» отмечаются партнеры на уровне стран, которые на протяжении минувшего года достигли высоких результатов, предлагая решения Microsoft многочисленным клиентам в различных отраслях. Она свидетельствует об успешном и эффективном взаимодействии SMART business с локальным офисом Microsoft, а также о том, что компания является примером в сфере инноваций и влияния на бизнес, повышения уровня удовлетворенности существующих и привлечения новых клиентов.
Спасибо всем партнерам за этот совместный путь!
Вместе мы – движущая сила, побуждающая к новым достижениям и непрерывному развитию!
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