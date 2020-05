Насколько упадет ИТ-рынок Украины?

Благодаря компании DX Agent и проекту DX Talks появилась возможность в это непростое для всех время сверить часы и понять, что происходит на ИТ-рынке, а также синхронизировать информацию по объему продаж за последние полтора десятка лет.

В то же время, наше правительство и международные агентства изо всех сил стараются доказать свою пользу обществу, постоянно сообщая нам свои прогнозы на текущий и следующий год, предоставляя таким образом возможность спрогнозировать состояние ИТ-рынка Украины в 2020-2021 гг. Если усреднить достаточно большое количество доступных прогнозов, вот какая занимательная картина получается:

P.S. Указанные выше цифры, безусловно, нельзя назвать полноценным прогнозом (как нельзя уже назвать бизнес-планами те документы, которые были разработаны в большинстве компаний в декабре – все радикально изменилось), но хуже плохого прогноза может быть только его полное отсутствие. На самом деле мы не понимаем, какая будет ситуация на рынке и не знаем, что будет с экономикой – мы можем только предполагать.

«There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know.» – John Kenneth Galbraith