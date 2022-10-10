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Притула та Стерненко розпочали збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV - вже зібрано понад 206 млн грн

10 октября 2022 г., 21:28
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Притула та Стерненко розпочали збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV - вже зібрано понад 206 млн грн

Сергій Притула та Сергій Стерненко розпочати збір коштів на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Цей збір планувалося розпочати 12 жовтня, але «бункерний виродок» вніс свої корективи.

Чому вирішили збирати кошти саме на дрони-камікадзе RAM II?

«Минулого тижня ми організували виїзд спеціалістів вузького профілю на одну з ділянок фронту, де розвідка дружньої бригади дала кілька цілей на вибір. Обрали для ураження ворожий зенітно-ракетний комплекс «Оса». Особливо принизливим є той факт, що згаданий ЗРК якраз заточений на те, щоб збивати повітряні цілі. Тепер ця «Оса» вже не вжалить ні наші дрони, ні наші БПЛА, ні наші вертольоти. Тому таких дронів нам треба. Щоб у вогні бавовни палала і техніка і жива сила!», написав Сергій Притула у своєму екаунті у Facebook.
RAM ІІ UAV - це сучасний безпілотник з баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українських БПЛА "Лелека-100" від компанії DEVIRO.

Як наголошується, RAM ІІ UAV поєднує досвід і технології провідних українських підприємств у сферах виробництва БПЛА, озброєння та вибухових пристроїв, а також окремих компонентів та рішень для безпілотних систем.

Притула та Стерненко розпочали збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV - вже зібрано понад 206 млн грн


Це простий у використанні високоточний дрон-камікадзе з потужною бойовою частиною до 3 кг. Вона може бути бронебійна, термобарична або осколково-фугасна.

Час польоту RAM ІІ UAV може бути до 55 хв, дальність польоту - до 30 км (операційний режим до 60 км), точність - до 1 м.

Цей дрон має довжину 1,45 м, масу до 10 кг, він оснащений електродвигуном та може летіти на висоті до 1000 м.

Притула та Стерненко розпочали збір коштів на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV - вже зібрано понад 206 млн грн


Станом на 20-00 10 жовтня, за 7 годин з початку зборів було отримано вже понад 206 млн гривень.

Збір триває до 12.00 11 жовтня!

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