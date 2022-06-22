Місячна аудиторія Telegram перевищує 700 млн користувачів

22 июня 2022 г., 16:35

Кількість активних користувачів месенджера Telegram перевищила 700 млн людей на місяць, повідомляють у компанії. Причому, як стверджується, таких результатів вдалося досягти виключно завдяки особистим рекомендаціям, оскільки Telegram ніколи не розміщував платну рекламу своїх програм.

Зазначимо, що днями було анонсовано передплату Telegram Premium вартістю $6 на місяць. За словами засновника компанії Павла Дурова, щоб покрити витрати компанії, у тому числі на нові ресурсомісткі функції, достатньо 3% платних користувачів від загальної абонентської бази.

Варто додати, що за оцінками Sensor Tower, у першому кварталі Telegram з результатом понад 100 млн установок увійшов до п'ятірки найпопулярніших у світі мобільних додатків на обох ключових платформах.

Своєю чергою, за даними проєкту Kantar CMeter, за останні місяці Telegram зміг помітно наростити охоплення аудиторії в Україні, впритул наблизившись до Facebook та посівши шосту позицію рейтингу.

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