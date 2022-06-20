Telegram запустив платну підписку – в додатку подвоєні ліміти майже для всього

20 июня 2022 г., 14:50

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Telegram офіційно оголосив про запуск платної підписки на свій сервіс.

Підписавшись на Telegram Premium, користувачі відкривають подвоєні ліміти, зможуть завантажувати файли вдвічі більшого розміру – до 4 ГБ, отримають найшвидші завантаження, ексклюзивні наклейки та реакції, покращене керування чатом і багато іншого.

Водночас усі чинні функції, які користувачі очікували й на які покладалися протягом майже десяти років, залишаються безплатними. Мало того, користувачі без підписки зможуть користуватися деякими перевагами Premium: наприклад, завантажувати надзвичайно великі документи та переглядати стікери, надіслані преміум-користувачами, а також натискати, щоб збільшити лічильники преміальних реакцій, які вже були додані до повідомлення.

Як кажуть у компанії, внески передплатників допоможуть покращити та розширити додаток, а Telegram залишиться безплатним, незалежним і підтримуватиме цінності, які перш за все є користувачами, переозначуючи, як повинна працювати технологічна компанія.

Преміум-користувачі отримають збільшені ліміти майже для всього в додатку. З Premium можна стежити за 1000 каналів, створювати до 20 тек чату з до 200 чатами в кожній, додати четвертий обліковий запис до будь-якої програми Telegram, закріпити 10 чатів в основному списку та зберегти до 10 улюблених наклейок.

Подвоєні ліміти майже для всього в додатку. Наприклад, користувачам платного сервісу можна буде написати довшу біографію та включити в неї посилання. Аналогічно, Premium дозволяє додавати більше символів до медіа-записів. Знайти правильний спосіб відповіді на будь-яке повідомлення буде легше, маючи до 400 улюблених GIF-файлів. Нарешті, преміум-користувачі можуть зарезервувати до 20 загальнодоступних посилань на t.me, завдяки чому будь-яка створена вами група чи канал виділяється коротким і стислим посиланням.

Тепер голосові повідомлення можна конвертувати в текстові для тих випадків, коли ви не хочете слухати, але хочете побачити, що вони говорять.

Десятки наклейок тепер мають повноекранні анімації, які користувачі Premium можуть надсилати в будь-який чат, щоб додати додаткові емоції та виразні ефекти, які бачать усі користувачі. Ця колекція преміальних наклейок буде щомісяця оновлюватися Telegram.

Telegram Premium включає нові інструменти для впорядкування списку чатів – наприклад, зміна теки чату за замовчуванням, щоб програма завжди відкривалася в спеціальній теці або, скажімо, у «Непрочитані» замість «Усі чати».

Усі користувачі, що платять, отримують спеціальний значок, який з’являється поруч із їхнім іменем у списку чатів, заголовках чатів і списках учасників у групах, що свідчить про те, що вони допомагають підтримувати Telegram і є частиною клубу, який першим отримує ексклюзивні функції.

Також у новій версії публічні особи та організації можуть підтвердити свою групу, канал або бота, отримуючи значок підтвердження, щоб показати користувачам, що повідомлення надходять із перевіреного джерела. На додаток до профілів, результатів пошуку та списку чату ці значки тепер показуються вгорі чату. Це значно полегшує визначення перевірених джерел інформації.

Це оновлення Telegram містить понад 100 виправлень та оптимізацій для мобільних і настільних програм – усуваючи помилки, покращуючи швидкість та розширюючи незначні функції. Користувачі iOS з останніми iPhone та iPad отримують значно плавнішу анімацію (120 кадрів в секунду) у всьому додатку. Користувачі Android помітять кращу якість аудіо та відео в голосових і відеоповідомленнях, а також опції встановлення альтернативних піктограм додатків, видалення всіх останніх наклейок і перекладу біографії користувачів або описів чату.

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