Маркетплейсы — съедят ли они половину IT-канала в Украине?

24 сентября 2021 г., 12:10

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Одним из безусловных плюсов пандемии стало появление огромного количества разного рода материалов, которые ранее были доступны исключительно посетителям мероприятий, на которые по известным причинам попасть было далеко не всегда возможно. Вот и в одном из последних интервью Jay McBain, аналитик Forrester, заявил, что текущее разделение на рынке США, когда треть продаж занимают прямые поставки вендоров заказчикам, а две трети делает канал, состоящий из дистрибуторов и/или интеграторов и реселлеров, к концу десятилетия сменится ситуацией, когда треть продаж по-прежнему будет делаться вендорами напрямую, а вот оставшаяся часть рынка разделится примерно поровну между классическим IT-каналом и маркетплейсами. При этом, можно предположить, что достаточно большая часть продаваемого маркетплейсами товара не будет проходить через дистрибуторов в том числе. То есть, половина существующего объема продаж традиционного IT-канала в ближайшем будущем уйдет к компаниям типа Amazon или, в украинских реалиях, к компаниям типа Розетки. Конечно-же, в ситуации с Украиной прямые продажи вендоров навряд ли займут более 10% рынка, но я лично очень верю в то, что забрать половину оставшихся 90% наши локальные маркетплейсы могут запросто и не особо напрягаясь.

Кто больше всего потеряет от данного передела рынка? Конечно-же, это прежде всего те партнеры, которые не предлагают никаких других сервисов кроме поставки оборудования. В самом деле, зачем обращаться к кому-то и начинать длительную переписку с поставщиком, если можно просто зайти на портал и самостоятельно подобрать оборудование, которое необходимо. Работать с большим маркетплейсом ведь намного удобнее и во время пандемии все больше и больше пользователей ощутили удобство онлайн покупок и это только вопрос времени, когда все больше и больше закупок компаний будут уходить в сторону онлайн магазинов.

Тут я не могу не повторить свою фразу из предыдущей заметки: «... все желающие выжить IT-компании должны прекратить притворяться, что они торгуют оборудованием, и начать делать то, для чего их и привлекает заказчик — помогать в настройке и эксплуатации информационных систем, поддерживающих непрерывность и эффективность бизнеса данного заказчика.»

Уже очень скоро на рынке: «Цены Розетки на оборудование в моем проекте намного дешевле, чем у всех IT-компаний!»

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