Windows 365 эффективно зафиксировал максимальные цены на рынке VDI — как это повлияет на IT-компании

10 августа 2021 г., 13:30

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Как и было предсказано в ноябре прошлого года, Microsoft выпустила сервис VDI (компания называет этот вид сервиса Cloud PC) под торговой маркой Windows 365 (данная услуга теперь входит в семейство сервисов, собранных под зонтичным брендом Microsoft 365). Собственно, ничего нового — компания объявила об этом в середине июля и открыла прайс лист, как и обещала, второго августа. От сервиса Azure Virtual Desktop данное предложение прежде всего отличается тем, что у него фиксированные цены за месяц использования, вне зависимости от нагрузки. По мнению компании, это менее гибкое предложение, чем Azure Virtual Desktop, но оно позволяет пользователям очень просто планировать свои расходы.

Но мы сейчас говорим не о технологиях, а о ценах. Ведь, как и Apple ранее на рынке персональных компьютеров, Microsoft фактически установила верхнюю планку на рынке VDI. Отныне и навсегда стоимость любого аналогичного сервиса не может быть больше, чем стоимость Windows 365. Нельзя будет установить цену выше, чем диапазон $24-$164, ведь в этом случае заказчик уйдет напрямую в Microsoft (в лучшем случае — к партнеру Microsoft).

Что будут делать все остальные партнеры? Нет, для работы с VDI безусловно нужна инфраструктура и какое-то рабочее место. Но ведь не факт, что это рабочее место будет построено на компьютере, а не на самом дешевом планшете, приобретенном заказчиком напрямую с сайта производителя (например, компания Apple уже начала самостоятельно импортировать свое оборудование на территорию Украины, рано или поздно прямые продажи с сайта тоже заработают).

В этом месте неожиданными красками заиграла ранее непонятная мне аналогия IT-рынка и рынка строительных услуг. Ведь большинство строительных фирм предоставляют заказчику право самостоятельно приобрести все необходимые для постройки или проведения ремонта материалы и, как ни странно, большинство заказчиков этим правом пользуются. То есть, рано или поздно все желающие выжить IT-компании должны прекратить притворяться, что они торгуют оборудованием, и начать делать то, для чего их и привлекает заказчик — помогать в настройке и эксплуатации информационных систем, поддерживающих непрерывность и эффективность бизнеса данного заказчика.

P.S. Не могу не сказать слово о дистрибуторах — в мире наблюдается очень серьезная консолидация в этой сфере и рано или поздно данная тенденция докатится и до нас. Мало того, многие дистрибуторы, вырастившие внутри себя де-факто интеграторские подразделения, все чаще вынуждены выделять их в отдельные юрлица и отпускать в свободное плавание на рынок (набор компетенций в таких командах очень сильно превышает уровень дистрибутора, что делает их сосуществование под одной крышей практически невозможным). Избавившийся от непрофильного актива дистрибутор опять становится относительно небольшой, хорошо сфокусированной и гибкой компанией, быстро реагирующей на требования рынка. Еще нужно понять одну вещь — ни интеграторы, ни реселлеры, ни дистрибуторы никуда не денутся. Рынок нуждается в различных игроках, благодаря которым у заказчиков есть возможность удовлетворить свои разнообразные потребности (но работа с каналом это тема для отдельной, и очень немаленькой, статьи).

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