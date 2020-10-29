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Квартальная выручка AMD выросла на 56% до 2,8 млрд долл.

29 октября 2020 г., 9:35

Квартальная выручка AMD выросла на 56% до 2,8 млрд долл.

На фоне объявления о покупке Xilinx практически потерялась новость о финансовых результатах AMD за прошедший квартал. А она заслуживает внимания.

Доход компании за период достиг рекордного показателя 2,8 млрд долл., увеличившись за год на 56%.

Чистая прибыль AMD выросла на 225% до 390 млн долл.

Выручка по направлению Computing and Graphics в III кв. выросла на 31% до 1,67 млрд (и на 22% по сравнению с предыдущим кварталом). Операционная прибыль достигла 384 млн долл.

Направление EESC (Enterprise, Embedded and Semi-Custom) принесло 1,13 млрд долл. - рост в годовом сравнении составил 116% (в поквартальном 101%). Показатель операционной прибыли достиг 141 млн долл.

AMD ожидает, что в следующем квартале оборот достигнет 3 млрд долл. и вырастет в годовом сравнении на 41%.

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