Краткий путеводитель по Wi-Fi 6/6E/7 — Часть вторая

2 июня 2021 г., 12:13

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В продолжение первой части о Wi-Fi 6/6E/7 сразу отметим, что новые возможности для предоставления и поддержки услуг Wi-Fi откроет серия инноваций, быстро следующих одна за другой в течение следующих трёх лет:

• Появление точек доступа Wi-Fi 6 и клиентов

• Доступность по всему миру диапазона 6 ГГц и устройств Wi-Fi 6E, поддерживающих его.

• Завершение работы над функциональными характеристиками Wi-Fi 7.

Первые два этапа были рассмотрены в первой части этого материала, базирующегося на рекомендациях Чарльза Чиверса (Charles Cheevers), технического директора CommScope по домашним сетевым решениям.

Wi-Fi 7

Спецификация IEEE 802.11be или Extremely High-Throughput (EHT) Wi-Fi, сейчас прорабатывается в IEEE в качестве будущего стандарта Wi-Fi 7. Она знаменует быстрое развитие Wi-Fi 6E с последовательным дальнейшим освоением функциональных возможностей нового частотного диапазона. Из новых возможностей Wi-Fi 7, завершающих позиционирование данной беспроводной технологии как полноценной альтернативы проводным соединениям, две имеют особое значение для понимания, что собой представляет новый стандарт и где его лучше использовать.

Каналы 320 МГц

Значительный апгрейд с ширины канала 160 МГц в Wi-Fi 5/6 на 320 МГц делает возможной более плотную квадратурно-амплитудную модуляцию (QAM) для поддержки кодирования 4K. Вместе с диапазоном 6 ГГц это делает Wi-Fi способной реализовать в домашних условиях пропускную способность 10–20 Гбит/с, с 10 Гбит/с между комнатами и от 4,7 до 10 Гбит/с внутри помещения (в зависимости от инвестиций в радиооборудование). Это создает будущую беспроводную платформу для продвинутых услуг с малой задержкой, таких как комплексные вовлекающие решения без проводной привязки на базе шлемов/гарнитур или настольных голографических мониторов, наподобие устройств от Looking Glass Factory.

Многоканальная / многополосная работа

Поскольку трёхдиапазонные точки доступа и клиенты становятся нормой с 2023 года, спецификация Wi-Fi вводит возможность для них отправлять трафик на всех трёх диапазонах (2,4 / 5/6 ГГц). При этом управление решениями о том, как отправлять и получать эти IP-потоки в нескольких диапазонах принимается на MAC-уровне самой Wi-Fi. Это станет эффективной альтернативой практикуемому сегодня перенаправление клиентов на лучшую отдельную полосу для получения максимальной пропускной способности.

Таким образом, хотя объективная возможность для внедрения Wi-Fi 7 появится в 2023 году, потребность в этой технологии будет обусловлена необходимостью поддержки отдельных приложений с высокой пропускной способностью. Большинству людей, которым этого не нужно, будет достаточно решений Wi-Fi 6E и Wi-Fi 6, однако растущая доступность Wi-Fi 7 создаст убедительные предпосылки к переходу всех на трёхдиапазонные решения в период до 2025 года. В частности, домашние магистральные и mesh-решения, а также VR/AR быстро примут Wi-Fi 7 в качестве базовой технологии. Кроме того, с распространением Wi-Fi 7 естественным образом будут внедряться новые технологии доступа, такие как DOCSIS 4.0, обеспечивая пропускную способность 10 Гбит/с и низкую задержку при передаче из основной сети в клиентские домашние приложения.

Простой путь для поставщиков услуг

У поставщиков услуг есть простой способ воспользоваться преимуществами трех новых изменений в технологии Wi-Fi в ближайшие три года. В его основе лежит ключевая философия инвестирования в расширение детерминированных сетей с высокой пропускной способностью и малой задержкой на сами клиентские приложения, а не просто на сеть доступа. Все три решения Wi-Fi – двухдиапазонные Wi-Fi 6 и трёхдиапазонные Wi-Fi 6E и 7 – будут играть фундаментальную роль в создании новой платформы надежных беспроводных сетей с высокой пропускной способностью и малой задержкой, которые будут использовать новые домашние сервисы, такие как VR и AR.

Инвестируя в создание детерминированной беспроводной платформы для дома, поставщики услуг, тем самым привлекут к ней все новые сервисы, обеспечив их актуальность для потребителей, а также смогут предложить коммерческие соглашения другим поставщикам OTT, заинтересованным в использовании свободной от заторов беспроводной доставки с низкой задержкой. Очевидно, что это одна из тех ситуаций, когда предложение порождает спрос – создание надёжной и высокопроизводительной беспроводной инфраструктуры ведёт к притоку поставщиков цифровых сервисов, будучи фундаментальным условием развития нашего, всё более цифрового мира.

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