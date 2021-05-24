Главная » Блоги » Александр Бублик Александр Бублик Краткий путеводитель по Wi-Fi 6/6E/7 — Часть первая 24 мая 2021 г., 18:00 +11

голос Tweet В течение следующих трёх лет поставщики услуг смогут воспользоваться преимуществами трех важных изменений в технологии Wi-Fi, быстро следующих друг за другом. Итак, вот эти три изменения: Появление точек доступа Wi-Fi 6 и клиентов

Доступность по всему миру диапазона 6 ГГц и устройств Wi-Fi 6E, поддерживающих его.

Завершение работы над функциональными характеристиками Wi-Fi 7. Любому поставщику услуг будет непросто включить всё это в свою дорожную карту, особенно учитывая, что многие из них еще не завершили развёртывание Wi-Fi 6. Особенно важно для них будет добиться синхронной доступности и точек доступа и клиентов в контексте новых приложений Wi-Fi в течение следующих трех лет. Следует принимать во внимание и новую динамику — как это было с введением поддержки диапазона 5 ГГц в стандарте 802.11n, давшей импульс к широкому распространению потокового видео через IP, на которое сегодня приходится свыше 80% всего домашнего трафика. Wi-Fi 6 Шлюзы, точки доступа и повторители Wi-Fi 6 доступны в розничной продаже уже около года. Когда эти точки доступа сменят своих предшественников в домах с многочисленными клиентскими устройствами (Wi-Fi 4/5/6), общая пропускная способность и покрытие беспроводной сети возрастут. Это можно объяснить многими факторами, в том числе улучшенной конструкцией точек доступа Wi-Fi, усовершенствованиями усилителей мощности интерфейсных модулей, усилителями с низким уровнем шума (с более высокой чувствительностью приемника) и оптимизированным использованием физического уровня Wi-Fi в смешанных средах Wi-Fi. Все эти преимущества устоявшихся приложений — точки доступа, сетевые решения и клиенты (например, IP-видеоприставки), делает Wi-Fi 6 очевидным выбором для поставщиков услуг, готовящих к выпуску в 2021 году новое качественное оборудование для домашних беспроводных сетей. Wi-Fi 6E Благодаря добавлению диапазона частот 6 ГГц, Wi-Fi 6E станет одним из самых значительных улучшений Wi-Fi за последние годы: поможет разгрузить от трафика диапазоны2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечит лучшее качество сервиса (QoS) и поддержку новых услуг: высокоскоростных, с малой задержкой или выделенных (bookended). В выделенных сервисах точка доступа и клиент развёртываются совместно на каналах 6 ГГц, чтобы обеспечить бесперебойное видео 4K/8K по Wi-Fi 6 ГГц даже в условиях перегруженного трафиком диапазона 5 ГГц. Поскольку работать в диапазоне 6 ГГц способны лишь устройства с поддержкой Wi-Fi 6E, его использование означает и внедрение продвинутых функций повышения эффективности Wi-Fi 6E, гарантируя немедленную выгоду для новых сервисов, требовательных к быстродействию, малой задержке и отсутствию заторов. Большой вопрос заключается в том, как доставить Wi-Fi 6E потребителям, поскольку развёртывание, запланированное большинством стран на 2022 г., требует решения ряда специфических проблем. Кроме того, дополнительные сложности связаны с созданием трёхдиапазонных (2,4/5/6 ГГц) радиомодулей. Хорошие шансы привлечения потребителей получат те провайдеры, которые смогут первыми реализовать преимущества пропускной способности почти 66 Гбит/с в полосе 1,2 ГГц для ряда ключевых прикладных сценариев и функций: Внедрение дополнительных трехдиапазонных устройств Wi-Fi 6E наряду с двухдиапазонным оборудованием Wi-Fi 6 приведёт к перекрытию функций в ближайшие несколько лет, но создаст предпосылки для устойчивого удовлетворения растущих запросов потребителей к большей пропускной способности и меньшей задержке подключений по Wi-Fi.

Развёртывание поставщиками управляемых ими новых беспроводных сетей для подключения домов: это стимулирует приобретение новых клиентов с поддержкой Wi-Fi 6E и более высокие уровни производительности, расширит сеть доступа непосредственно в дома через устройства Wi-Fi 6 ГГц и обеспечит для конечного клиента детерминизм, свойственный только Wi-Fi 6E с планированием на основе OFDMA. Сегодняшние точки доступа Wi-Fi обеспечивают лишь лучшую возможную производительность, но не гарантируют её уровень. Напротив, каналы диапазона 6 ГГц и Wi-Fi 6E позволяют избегать конфликтов между передачами от соместимых с этой технологией клиентов и обеспечивать их получение в течение «детерминированного», заранее согласованного периода времени. Детерминизм доставки пакетов через канал 6 ГГц, в частности, позволяет предлагать геймерам гарантированные уровни производительности, а также обеспечивать более эффективную поддержку новых приложений, чувствительных к задержкам, таких как облачные игры через Wi-Fi.

Внедрение ключевых аппаратных решений, зарезервированных провайдером: Ячеистое (mesh) решение на основе Wi-Fi 6E: Используйте Wi-Fi 6E, чтобы гарантировать пропускную способность транзитного соединения и по максимуму используйте возможности диапазона 5 ГГц только для сетевых подключений в локальной сети. В то же время используйте пропускную способность 6 ГГц для прямого подключения к немногочисленным клиентам 6E, постепенно появляющимся в доме. Из-за высокой стоимости они будут соседствовать в домах с более дешёвыми однодиапазонными (Wi-Fi 5), двух- (Wi-Fi 6) и трёхдиапазонными (6E) клиентами в течение следующих трёх лет. Затем в игру вступит Wi-Fi 7. Решения для телевизионных приставок (STB) и интеллектуальных мультимедийных устройств (SMD) на основе Wi-Fi 6E: особенно в перегруженных сетях 5 ГГц многоквартирных домов (MDU) использование нового диапазона 6 ГГц может позволить жильцам квартир иметь собственные каналы Wi-Fi с великолепной производительностью для решений SMD от поставщиков услуг. Устройство с доставкой без заторов, это мечта любого сервиса потоковой трансляции (OTT). Первое детерминированного обслуживание Wi-Fi с малой задержкой и без перебоев: Wi-Fi 6E может обеспечить качество соединения, эквивалентное кабелю Ethernet. Диапазон 6 ГГц предлагает новую платформу для чувствительных к задержке и неустойчивой связи приложений, таких как игры и финансовая торговля. Высокопроизводительным сервисам виртуальной и дополненной реальности также потребуется Wi-Fi 6E: создание в помещении беспроводного погружениях в AR/VR возможно только при условии детерминированного времени рендеринга и декодирования. Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn! +11

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