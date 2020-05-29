Kingston DC500M — мастер «горячих» данных

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При планировании многоуровневой СХД наиболее тщательно подбираются компоненты для той части решения, что отвечает за, так называемые, горячие данные. Давайте изучим, насколько применим для этих целей SSD DC500M, для которого заявлена способность одинаково хорошо работать и с записью информации, и с ее чтением.

Знакомство с твердотельным накопителем Kingston DC500M начнем с его краткого описания. Это 2,5-дюймовое устройство оснащено интерфейсом SATA 3.0 (6 Гбит/с). Оно построено на базе чипов NAND 3D TLC. Производитель позиционирует решения DC-семейства для построения систем хранения центров обработки данных (DC — Data Center). Поэтому в этих накопителях по максимуму реализованы технологии как нацеленные на защиту данных, так и на обеспечение стабильно высокой производительности. Последнее особенно важно при задействовании таких устройств, например, в платформах для веб-приложений, где от провайдера требуется обеспечить требуемое качество обслуживания. Что же касается обеспечения целостности хранимой информации, то в SSD серии DC500M реализована технология ECC сквозной защиты данных, а также имеются встроенные танталовые конденсаторы для защиты от потери питания (PLP).

SSD Kingston DC500M 480 ГБ (SEDC500M/480G) доступен по цене 4000 грн

Немаловажной является и функция настраиваемого увеличения резервной области накопителя. Ее суть заключается в возможности наращивания показателя нагрузочной способности за счет полезного объема. Так, для исследуемого SSD параметр DWPD составляет 1,3, что означает возможность записи в сутки 1,3 его полного объема. В целом же на SSD емкостью 480 ГБ можно записать в течение всего срока службы 1139 ТБ. Если же требуется увеличить это значение, с помощью ПО Kingston SSD Manager расширяется резервная зона накопителя, что прибавляет его нагрузочную способность за счет полезного объема. Стоит также отметить, что накопители семейства DC500 обеспечены ограниченной пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Согласно принятой у Kingston классификации, накопители маркируются в соответствии с их особенностями: B, M и R. Так индексом B обозначают SSD для загрузки (Boot) операционной системы. Мы проводили тестирование модели DC1000B. В свою очередь, R (Read) получают устройства, оптимизированные для операций чтения. Они обычно нацеливаются на такую функцию, как кеширующий накопитель в платформах многоуровневого хранения данных. В семействе Kingston DC имеется такой SSD — 500R, с которым мы уже знакомились. Он более доступен по цене и рекомендуется для тех случаев, когда нет необходимости в интенсивной записи информации.

Принципиальным отличием серии 500M, где M означает mixed, является одинаково высокая производительность в операциях и чтения, и записи. Поэтому Kingston позиционирует этот SSD для решений, где требуется обеспечить хранение массово перезаписываемых данных. Таким образом, эти твердотельные накопители рекомендуются для работы с, так называемыми, горячими данными в многоуровневых СХД.

В серии DC500M доступны модели емкостью 480 и 960 ГБ, а также 1,92 и 3,84 ТБ. На тестирование попали SSD объемом 480 ГБ. Для них в последовательных операциях чтения и записи заявлена производительность, соответственно, 555 МБ/с и 520МБ/с. А при случайном доступе блоками по 4 КБ скорости записи и чтения равны, соответственно, 58000 и 98000 IOPS. Особо оговариваются и значения времени задержки, которая не должна превышать 500 мкс для чтения и 2 мс для записи.

Тестирование

Поскольку исследуемые накопители ориентированы на высокоскоростные системы хранения, мы провели тестирование в два этапа. На первом изучались возможности одиночного SSD, а на втором тестировался RAID-массив из двух накопителей. Для этого были задействованы пакеты IOMeter 2008.06.18-RC, ATTO Disk Benchmark 4.00.02 и FIO 3.18. В качестве тестового стенда использовался двусокетный сервер Entery на базе процессоров Intel Xeon Platinum 8160 с оперативной памятью DDR4-2666 объемом 32 ГБ, работающий под управлением ОС Microsoft Server 2019.

Производительность в последовательных операциях чтения и записи

Латентность в последовательных операциях чтения и записи

Тестирование в режиме последовательных операций с помощью пакета ATTO

Производительность в режиме блочного доступа при чтении и записи

Латентность в режиме блочного доступа при чтении и записи

Тестирование в режиме блочного доступа с помощью пакета ATTO показало производительность при чтении — 88000 IOPS, а при записи — 80750 IOPS

В тестах одиночного SSD на выполнение последовательных операций и при блочном доступе были подтверждены паспортные данные накопителя. Стоит иметь в виду, что пакет ATTO не определяет латентности. Поэтому в сводной таблице с этим параметром присутствуют только данные, полученные с помощью IOMeter и FIO. Как видим, наибольшие значения скорости были зафиксированы в тесте FIO, где при чтении производительность достигла 560 МБ/с, а при записи — 535 МБ/с.

Производительность в тесте «База данных»

Латентность в тесте «База данных»

Отдельный накопитель также изучался с помощью теста «База данных» в IOMeter, где имеется возможность сгенерировать смешанную нагрузку. Она создавалась одним виртуальным инициатором (Workers) с формированием запросов с глубиной очереди (QD=1...256). Многие приложения при работе с хранилищами используют блоки размером от 4 до 64 КБ, что нашло свое отражение в тестировании. Стоит отметить, что глубина очереди интерфейса SATA 3 ограничена QD=32, а дальнейшее увеличение этого значения приводит к росту латентности фактически без наращивания производительности. Для отражения этой закономерности значение QD было специально расширено до 256. В тесте со случайным доступом наибольшее значение производительности при записи также было получено с помощью пакета FIO — 83400 IOPS. А вот IOMeter зафиксировал максимальный показатель в режиме чтения — 87621 IOPS.

Пожалуй, наиболее интересны результаты исследования латентности при исследовании именно смешанной нагрузки, как наиболее приближенной к реальным сценариям использования SSD DC500M. Обратите внимание, что порог в 2 мс не был превышен при длине очереди QD до 32. Таким образом, можно быть уверенным, что во всем рабочем диапазоне, поддерживаемом интерфейсом SATA, пользователи корпоративных приложений не покинут «зону комфорта».

Тестирование в составе RAID-массива

Исследование работы SSD DC500M проводилось и в составе RAID-массива из двух накопителей, сформированного с помощью Storage Space mirror в Windows Server 2019. При этом был задействован режим «База данных» в ПО IOMeter, который наилучшим образом имитирует OLTP-нагрузку. Примечательно, что при небольших нагрузках производительнее оказался одиночный SSD, но с их ростом преимущество RAID-массива оказалось неоспоримым.

Подводя итоги тестирования, стоит признать способность SSD Kingston DC500M достойно справляться с возлагаемой на него функцией высокоскоростного накопителя для систем хранения «горячих» данных, где происходит частое обновление информации.

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