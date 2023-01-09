 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Євген Куліков

Євген Куліков

ІТ-експорт за 11 місяців 2022 року збільшився на 7,3%

9 января 2023 г., 16:45

Експортна виручка IT-послуг за листопад 2022 року зросла на 8,4% і принесла на 45 млн дол. більше у порівнянні з жовтнем. Водночас у річному зіставленні показник зменшився на 14%.

За даними НБУ, у листопаді експорт комп’ютерних послуг все ще складав майже половину в структурі всього експорту послуг – 44,3%. Це на 5,4% більше, ніж позаторік. Загалом, за 11 місяців частка IT-експорту склала 45,3%, що на 7,9% більше ніж за той самий період 2021 року.

Крім того, з січня по листопад експорт IT-послуг виріс на 7,3%, і приніс понад 6,5 млрд дол., перевищивши торішній показник на 447 млн дол. Водночас сукупна експортна виручка всіх послуг за цей період скоротилася на 11,5%, у річному зіставленні.

ІТ-експорт за 11 місяців 2022 року збільшився на 7,3%

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  