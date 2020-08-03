Huawei IdeaHub – новый инструмент взаимодействия

+22

голоса Tweet

Киевский офис Huawei провел онлайн-презентацию решения IdeaHub, нацеленного на повышение эффективности взаимодействия, что особенно актуально в нынешних реалиях.

Как раз с актуальности и хотелось бы начать репортаж, поскольку рынок активно перестраивается под новые реалии, когда удаленная работа и расширение возможностей взаимодействия вышли на первый план. Как отметил Игорь Надпорожский, руководитель направления по работе с партнерами Huawei Ukraine Enterprise Business Group, проведенный недавно опрос руководителей предприятий показал, что улучшение взаимодействия в их бизнесе является одним из приоритетов. С его помощью компаниям удается на 29% повысить прибыль, при увеличении объемов продаж на 27%. Оценки аналитиков показывают, что в течение ближайших трех лет инвестиции бизнеса в улучшение взаимодействия удвоятся.

Игорь Надпорожский: «Улучшение взаимодействия – один из приоритетов бизнеса в сложившихся ныне условиях»

С особенностями новинки познакомил Владимир Проценко, специалист по вопросам единого общения и сотрудничества Huawei Ukraine Enterprise Business Group. Он подчеркнул, что Huawei IdeaHub представляет собой решение категории «все в одном», позволяющее упростить организацию удаленного взаимодействия как в среде бизнеса, так и для частных пользователей. Устройство объединяет функциональность видео-конференц-связи, интерактивного информационного дисплея и настольного ПК с развитыми возможностями.

Конструктивно IdeaHub представляет собой крупно-форматный дисплей с сенсорным экраном, в рамку которого встроены видеокамера и массив из 12 микрофонов. Причем, аппаратная платформа включает выпускаемый компанией высокопроизводительный процессор с восемью ядрами (4 Cores, 1.5 ГГц + 4 Cores, 1.8 ГГц), 12 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Она способна обработать видеопоток с разрешением 4K при кадровой частоте 60 Гц с применением кодека H.265. В стандартной конфигурации платформа оснащена операционной системой семейства Linux, но по предварительному заказу доступна установка модуля расширения с ОС Windows.

Модель IdeaHub S с диагональю 65 дюймов будет предлагаться по рекомендованной розничной цене в эквиваленте $6000

Массив из 12 микрофонов позволяет сфокусироваться на заданном секторе, что помогает при организации телеконференции в условиях внешнего зашумления. А максимальный охват составляет 180°. Дистанция до выступающего может достигать 8 метров, причем встроенный алгоритм автоматического отслеживания голоса обеспечивает разрешение 0,5°.

Качество картинки видеокамеры характеризуется параметром 1800 TVL. Алгоритм автоматического зуммирования определяет наличие в кадре людей и подстраивается так, что все они были охвачены.

Доступны две модификации – IdeaHub S и IdeaHub Pro. Их отличие в разрешении экрана: для IdeaHub S оно составляет Full HD, тогда как IdeaHub Pro предлагает 4K. Кроме того, Pro-версия обеспечивает максимально возможную функциональность.

В рамках презентации была продемонстрирована такая интересная возможность IdeaHub - автоматическое распознавание рукописного ввода. Причем определяется не только текст, но и графические примитивы, включая геометрические фигуры.

Поскольку платформа является открытой, для нее доступен широкий спектр приложений из онлайнового магазина Huawei App Gallery. Функциональность видео-конференц-связи в этом устройстве совместима со всеми ведущими облачными сервисами.

Владимир Проценко познакомил с возможностями платформы IdeaHub

Небезынтересна и такая возможность IdeaHub, как поддержка беспроводного интерфейса NFC для оперативного сопряжения и быстрой передачи файлов. Располагает устройство и портом USB-C для работы с внешними накопителями. Это может оказаться полезным, например, при видеозаписи процесса взаимодействия с помощью интерактивного дисплея.

Заявлено для новинки и такое преимущество над конкурентными решениями, как малое время задержки при рисовании в режиме интерактивного дисплея. Так в IdeaHub оно не превышает 35 мс, тогда как в схожих системах может достигать 50 мс.

По признанию Игоря Надпорожского, ценообразование для Huawei IdeaHub было максимально приближено к модели розничного продвижения. Он сообщил, что после запуска новинки в Китае, она стала пользоваться довольно активным спросом у частных пользователей. Поэтому в компании рассчитывают на такую же реакцию и на украинском рынке. В результате модель IdeaHub S с диагональю 65 дюймов будет предлагаться по рекомендованной розничной цене в эквиваленте 6000 долл. Тогда как более высокоуровневые конфигурации продвигаются по стандартной схеме продаж с предварительным заказом.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации