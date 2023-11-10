Humane презентувала пристрій на базі АІ, який умовно може замінити смартфон

10 ноября 2023 г., 9:35

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Компанія Humane офіційно анонсувала свій пристрій та його продаж. За словами розробників, він є революцію у взаємодії людей зі своїми пристроями.



Ai Pin - це мініатюрний пристрій вагою 55 г, який на магнітній кліпсі прикріплюється до одягу та може виступати, як персональний асистент і засіб комунікації.



Вперше концепт Ai Pin був представлений ще у травні на TED Talk співзасновником Humane Імраном Чаудрі (Imran Chaudhri). Він продемонстрував деякі його функції, включаючи роботу з жестами, світловий екран і можливість приймати телефонні дзвінки.



Повідомляється, що компанія Humane співпрацювала з Qualcomm Technologies, щоб забезпечити живлення пристрою та зберегти його малий формфактор. Ai Pin базується на восьмиядерному чипі Snapdragon з частотою 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті та має накопичувач 32 ГБ. В оснащенні також спеціальні розумні датчики, які реагують на жести.

Ai Pin необхідно активувати дотиком при потребі роботи з ним. Як кажуть спостерігачі, це робить його дуже схожим на комунікатор з науково-фантастичного серіалу "Зоряний шлях". При натисканні на тачпад він оживає, і коли він «слухає», на передній панелі загоряється індикатор, який вказує на те, що він активний.



Користувачі можуть ставити запитання та взаємодіяти з пристроєм за допомогою голосу та використовує доступ до GPT-4 OpenAI. Це дозволяє Ai Pin надавати персоналізовані відповіді на запитання майже про будь-що. Підключення до GPT-4 означає, що пристрій також може використовувати датчик камери на передній панелі, щоб "бачити" об'єкти та відповідати на питання про них.

Треба зазначити, що Ai Pin не має екрану, але здатен створювати зображення, проектуючи його на долоню користувача.



Взаємодіяти з дисплеєм можна, нахиляючи і повертаючи руку, а також змикаючи вказівний і великий пальці, щоб зробити вибір.



Важливою особливістю Ai Pin є те, що він може надсилати та приймати дзвінки. Коли пристрій використовується для прийому дзвінка, інформація про абонента проектується на руку.



АІ також може використовуватися для створення повідомлень під час написання текстових повідомлень, що дозволяє людям повністю відмовитися від клавіатури. Голосова система може зачитувати відповіді вголос або за бажанням користувача може проектувати їх на долоню.



Хоча Ai Pin має динамік і мікрофон, він постачається з підтримкою Bluetooth 5.1, тому може бути підключений до різних аксесуарів, наприклад до гарнітури.

З GPT-4 також можна використовувати його функцію перекладу в режимі реального часу, щоб використовувати Ai Pin як перекладача, коли виникає мовний бар'єр. Система штучного інтелекту визначає, коли говорять іншою мовою, і перекладає вимовлені слова на місцеву говірку, щоб полегшити спілкування. Щоб активувати перекладач, користувач має доторкнутися до пристрою двома пальцями.



Слід зазначити, що стартап Humane залучив 230 млн дол. фінансування, в тому числі 100 млн дол., отриманих у березні, серед іншого і інвестиції від засновника OpenAI LP Сема Альтмана (Sam Altman).

Ai Pin надійде у продаж на ринку США вже 16 листопада за 699 дол., плюс щомісячна підписка 24 дол., яка включає необмежену кількість дзвінків, текстів і передачі даних від T-Mobile. Замовлення почнуть надходити на початку 2024 року.

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