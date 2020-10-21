Google Cloud Next’20. Продуктивность и сотрудничество

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После пленарного дня, репортаж о котором был представлен ранее, 6 октября компания Google Cloud провела сессию «Продуктивность и сотрудничество». Все доклады по этому направлению охватить крайне сложно, но мы представим наиболее интересные с нашей точки зрения.

Мобильность сотрудников — характерная особенность современного бизнеса. Видением того, как обеспечить их продуктивность вне офиса, поделился вице-президент и генеральный менеджер Google Workspace Хавьер Солтеро (Javier Soltero).

Прежде всего выступающий отметил, что у компании есть множество интересных продуктовых анонсов и новостей. Но прежде чем к этому перейти, он рассказал, как они сюда попали. В течение более десятилетия Google была на переднем крае трансформации того, как люди общаются и сотрудничают. В 2004 г. компания вывела на рынок Gmail, чтобы помочь сделать электронную почту более полезной и более безопасной. И затем, в 2006 г., была первой в реализации сотрудничества в режиме реального времени посредством продукта Google Docs. С тех пор построено полное решение для повышения производительности, которое включает такие продукты, как Google Drive, Sheets, Slides, Chat, Meet и многие другие. Но методы, с помощью которых сотрудники компаний работают совместно, продолжают изменяться. И Covid-19 привел к необходимости переосмыслить, как люди сотрудничают. Ранее в этом году режим самоизоляции вынудил всех искать новые пути для работы, учебы и удаленного общения. К счастью, технология играет большую роль в обеспечении связи людей и поддержке работоспособности бизнеса. Но по мере того как мы прогнозируем, что может произойти в будущее, появляется новый набор проблем, которые необходимо решать. Проблем, которые будут изменять не только то, как люди работают, но также с кем они работают, и где они работают. Некоторые команды будут способны функционировать и даже преуспевать без персональных встреч. Для многих работа может не быть местом, куда они ходят.

Хавьер Солтеро: «Мобильность — характерная черта современного бизнеса»

Время будет более точным и более фрагментированным для работы и персональной ответственности. Эти вызовы приведут к необходимости разрабатывать новые продукты. Будет необязательным просто добавлять больше неперекрывающихся окон на мониторе при осуществлении видеовызова или больше роботов к чату. Необходимо перейти от использования комплекса одноцелевых прикладных программ к созданию интегрированных решений, которые углубят связь между людьми и помогут им делать больше за то же время. Не важно, из какого места они будут работать. И Google имеет уникальные позиции, чтобы сделать это. Первое, более 2,6 млрд. пользователей выбирают прикладные программы Google каждый месяц. Компания потратила десятилетия на разработку продуктов, которые являются простыми в использовании, легкими для изучения и предугадывающих нужды пользователей. Второе, все продукты компании базируются в облаке, что позволяет быстро внедрять инновации и не заботиться об управлении унаследованным ПО для десктопов. И третье, инфраструктура Google строится на проверенной безопасности и самом чистом глобальным облаке.

Доклад лидера по стратегическим сделкам Google Cloud Стефано Барони (Stefano Baroni) назывался Weekly Kickoff. Он начал с того, что в этом году все оказались за пределами традиционной парадигмы предприятия: определенное местоположение и предопределенное устройство. ИТ-команды нуждаются в нативных облачных решениях, чтобы обеспечивать связь между сотрудниками, решение задач и продуктивность вне зависимости от того, где они располагаются или какое устройство используют. И Google готова к такому положению дел.

Стефано Барони: «Важно спросить себя, действительно ли нужна связь с офисом для продуктивности и эффективного сотрудничества?»

Перед вспышкой заболеваний в Европе около 7% сотрудников разных компаний работали дома более одного раза в неделю. И всего через нескольких месяцев после мая 37% сотрудников работали удаленно, демонстрируя, что способ, которым они работают и живут, радикально изменился. Вряд ли проблемы, которые возникли, начались и закончатся в 2020 г. Некоторые из них будут ускорять переход к более гибким условиям работы. Таким образом, по мере того как люди начинают представлять, как они работают, важно спросить себя, действительно ли нужна связь с офисом для продуктивности и эффективного сотрудничества? Ответ для многих ясен. Последний обзор CFO (Chief Financial Officer) обнаружил, что 74% организаций планирует постоянно переводить некоторых сотрудников на удаленный режим работы.

Управляющий директор Google Cloud во Франции Эрик Аддад (Eric Haddad) поговорил с Эндрю Планкетом (Andrew Plunkett), главой отдела цифровых рабочих мест в Airbus, об инновациях в сложившихся непростых условиях, о пути компании в облако и о возможностях, которые предоставляет партнерство с Google Cloud с точки зрения совместной работы, производительности и безопасности. Вместе они обсудили, что означает цифровая трансформация для их сектора, и как она положительно повлияла на Airbus.

Облачная история компании, по словам Эндрю Планкета началась в 2016 г., с военно-космического дивизиона, в котором было принято решение стать партнером Google Cloud для обработки спутниковых фотографий с использованием технологий, базированных в облаке. Компания установила платформу, называемую One Atlas, что явилось очень хорошим примером сотрудничества и использования облака. Одно из самых важных решений, на котором было сфокусировано данное обсуждение, было принято в 2018 г. Дивизион решил отказаться от имеющихся сервисов Microsoft, развернутых на его площадке, и ускорить движение вперед с помощью Google Cloud. Действительно, то что дивизион искал в то время, — это пути улучшения доступа, улучшения способов, с помощью которых можно было бы разделять информацию, не только внутри Airbus, но и среди разных дивизионов компании и партнеров по цепочке поставки.

Эндрю Планкет: «Компания хотела дать наилучшие технологические инструменты своим сотрудникам»

На вопрос Эрика Аддада, почему было принято решение о перемещении данных, Эндрю Планкет ответил, что для этого имелось множество причин. Основная заключалась в том, как запустить процесс цифровой трансформации. Хорошие успехи были в области производства и поиске способов, с помощью которых можно использовать цифровые технологии. Но что действительно произошло два-три года назад, так это осознание, что компания нуждается в развитии, в трансформации как организация. Также стало ясно, что основным важным компонентом была технология, как люди работают вместе, как они разрабатывают проекты. Что компания действительно хотела сделать, так это дать наилучшие технологические инструменты своим сотрудникам, чтобы позволить им двигаться вперед, сделать более эффективной их совместную работу. Выступающий привел один пример. На фабрике в Гамбурге решают некую проблему. Такую же проблему нужно решить и на фабрике в Тулузе, но это не будет так же хорошо, как если бы была возможность доступа к базе знаний от разных заводов, чтобы разделять эти знания более легко. Это было бы действительно эффективным способом разделения инноваций посредством более тесного сотрудничества.

Еще одной важной областью для Airbus является безопасность. Проблема состояла в том, как защитить информационные активы компании наиболее эффективно и как постоянно улучшать защиту. Компания располагала очень сложной средой с точки зрения сопровождения, управления и понимания имеющихся данных, и должна была быть уверенна в их защите.

Обычно современный бизнес является сложным и требует безопасности разного уровня. Все это в полной мере относится и к продуктам Airbus. В буквальном смысле речь идет о миллионах частей. Когда это усложняется цепочкой поставок от пяти тысяч до семи тысяч поставщиков, то это приводит к естественной сложности продукта. И единственный способ, который позволяет это преодолеть — тесное сотрудничество. У компании действительно есть секретная информация, и она должна делиться ею безопасными способами по цепочке поставок. Это весьма сложная задача.

Что же делается в рамках партнерства между Airbus и Google в терминах безопасности данных? Каждый знает, что миграция в облако создает новые возможности для разделения данных, для обработки и управления ими, а также возможности обеспечения более высокого уровня безопасности. Airbus является одной из компаний, которая соответствует большинству регуляторных требования, будь то контроль за экспортом, военные, государственные или персональные данные. Компания является международной и нуждается в управлении и тщательной оптимизации относительно требований разных регуляторных органов, с которыми она работает.

Таковы были основные выступления на сессии «Продуктивность и сотрудничество» на конференции Google Cloud Next’20.

Напомним, что Google Cloud Next’ 20 OnAir EMEA будет продолжаться пять недель и ближайшая сессия — Data Analytics, Data Management & Databases, Cloud AI — состоится 20 октября. Важно также отметить, что все доклады будут представлены в записи. Однако в день проведения сессий у вас есть возможность вживую пообщаться с докладчиками и экспертами компании.

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Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!