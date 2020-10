Главная » Статьи Как бизнес может использовать облачные технологии Автор – Леонид Бараш , 7 октября +11

голос Tweet С 29 сентября стартовала виртуальная конференция Google Cloud для региона ЕМЕА, которая будет проходить каждый вторник в течение пяти недель, до 27 октября. Основное содержание выступлений Google Cloud Next '20 OnAir EMEA — снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий. Запланированы сессии, посвященные разбору возможных трудностей в различных отраслях, таких как здравоохранение, государственный сектор, финансовые услуги, СМИ, развлечения и телекоммуникации. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций специалисты компании и отраслевые эксперты будут рассказывать об облачных технологиях, цифровой трансформации и инновациях. Участники смогут задавать вопросы и записываться на индивидуальные встречи с экспертами Google Cloud. На открытии конференции президент Google Cloud EMEA Крис Чаури (Chris Ciauri) и главный исполнительный директор компанииТомас Куриан (Thomas Kurian) поделились своим видением, как бизнес может использовать облачные технологии, чтобы построить будущее и адаптироваться к сложностям, вызовам и возможностям. Крис Чаури отметил, что этот год был трудным, и когда стабильность сменилась неопределенностью, он действительно был впечатлен реакцией заказчиков. Так, британский онлайновый супермаркет Ocado доставил на 40% больше продуктов для своих розничных партнеров в течение пандемии, чем до ее начала. DenisBank выполнял более 2 млн. транзакций в день, запустив мобильную прикладную программу, чтобы удовлетворить новые запросы клиентов из дома. От Fiat Chrysler, предлагающей виртуальные салоны показа и опыт в покупке автомобилей, до IKEA Retail, создающей практики по дизайну интерьеров. Это истории инноваций в период трудных времен для ИТ и бизнеса, чтобы поднять их на верхнюю планку ценности. Но какие решения позволяли этим организациям преуспевать, тогда как другие сдерживали инновации? Первое, в этих компаниях ИТ построили как открытую платформу для обеспечения гибкости. Гибкость в данном случае означает способность к быстрому изменению. Гибкая платформа позволяет бизнесу эффективное масштабирование стоимости как вверх, так и вниз, чтобы удовлетворить потребности бизнеса и доставлять новые сервисы заказчикам быстрее. Итак, почему гибкая платформа важна для инноваций? Чтобы это определить, компания Google опросила более 30 тыс. профессионалов DevOps. Компании топ-уровня, те, кого называют элитными, развертывали код в 200 раз более часто, чем компании на более низких уровнях, имея в то же время только 1/7 изменений в частоте отказов. Таким образом, они внедряли инновации намного более часто без компрометации качества или стабильности. Крис Чаури: «Для инноваций нужна открытая платформа» Первое, существует важный архитектурный принцип, лежащий в основании платформы для ее гибкости. И это открытость. Она обеспечивает высокий темп инноваций в пространстве потребителей, в экосистемах, таких как Android. У организаций, которые исповедуют открытый подход, есть хорошие перспективы построить один раз и иметь единый путь для разворачивания, обеспечения безопасности и управления своими прикладными программами. Это также значит открытость сервисов приложений, построение блоков, которые могут быть использованы разработчиками компании или даже разработчиками партнерских экосистем. Здесь хорошей новостью для такой гибкости является технологические практики и культура лидерства, которые могут быть изучены и повторены. И Google Cloud может в этом помочь. Второе, компании, которые продолжают трансформироваться и вводить новшества, способны выполнять разведку данных. Количество данных продолжает расти экспоненциально. Прогнозируется, что объем доступных данных, созданных в следующие три года, будет больше, чем суммарно за 30 прошедших лет. СХД становятся дешевле, поэтому все эти данные можно сохранять. Если можно извлечь информацию из этих данных, то есть две области, в которых можно оказывать реальное влияние на бизнес. Первая — это помощь бизнес-лидерам принять правильное решение. Вторая — использование данных для автоматизации и персонализации продуктов и сервисов, создавая фантастический опыт для сотрудников, заказчиков и партнеров. Google Cloud поддерживает заказчиков, извлекая полезную информацию из данных двумя способами. Компания располагает предварительно упакованными индустриально-специфическими решениями, которые сегодня можно взять и развернуть. И у компании также есть самая легкая для аналитики и МО платформа, чтобы заказчики могли построить свое собственное ПО. Томас Куриан более подробно остановился на том, как Google Cloud может помочь заказчикам в регионе ЕМЕА. Он отметил, что компания всегда стремилась ускорить способность любой организации к цифровой трансформации своего бизнеса посредством инноваций, основанных на данных. Совсем недавно в регионе ЕМЕА компания была тронута теми многими способами, с помощью которых так героически работали заказчики в период пандемии. Google Cloud продолжает активно инвестировать в регионе ЕМЕА. Она предлагает три важных возможности для поддержки цифровой трансформации бизнеса. Это специфические для индустрий решения для трансформации бизнеса, платформу для цифровой трансформации и распределенную инфраструктуру как сервис. Пандемия ускоряет движение к цифровизации, которая уже была в процессе реализации по всем индустриям. Потребительские ожидания изменяются. Растет е-коммерция, онлайновые игры и потоковые развлечения. Люди приспосабливаются к работе из дома, используя новейшие инструменты Google для совместной работы и видеоконференций. Правительства изменяют регуляторные требования, включая предоставление медицинских услуг с помощью телемедицины. Организации сталкиваются с проблемами роста стоимости традиционных ИТ-бюджетов. Как результат исполнительные команды во многих организациях ищут новые технологические решения для восстановления и подготовки к новому будущему. Они ищут решения, которые соответствуют уникальным нуждам их индустрии и бизнеса. Затем докладчик перешел к рассмотрению предлагаемых индустриально-специфических решений для трансформации. Компания предлагает широкий ряд решений для цифровой трансформации, специфических для основных индустрий. Последние, в частности, включают розничную продажу, здравоохранение, финансовые сервисы, связь и медиа, производство, госорганы. Они основаны на опыте Google, ИИ и МО и разработаны для применения этого опыта в решении важных проблем в бизнесе. Не только ИТ-проблем. Эти решения помогают бизнесу быстро получить результат без необходимости иметь большой штат специалистов по данным в организации. Томас Куриан: «Google Cloud предлагает широкий ряд решений для цифровой трансформации, специфических для основных индустрий» Далее Томас Куриан перешел к рассмотрению одной из индустрий, а именно к розничным продажам. Google Cloud обслуживает многих крупнейших мировых розничных продавцов и оценивается независимыми аналитиками как наилучший в мире облачный провайдер для них. Облако Google решает три важных проблемы. Первая, обеспечение роста доходов по всем каналам продаж путем ускорения их присутствия на рынке е-коммерции. Вторая, преобразование бизнеса организации в управляемый данными, помогая оптимизировать доступ к заказчику с помощью целевых маркетинга и рекламы. И третья, модернизация основных операций розничной продажи. Компания помогает многим ритейлерам подготовиться к праздничным распродажам с помощью предлагаемых систем е-коммерции, запустить многие новшества, такие как бесконтактные заказы и оплаты покупок, и использование опыта Google в анализе данных, повышение лояльности заказчика и увеличение перекрестных продаж новых продуктов. Томас Куриан рассказал также о платформе цифровой трансформации Google Cloud. Компания обеспечивает множество возможностей для модернизации прикладного ПО клиентов с целью масштабировать обработку данных для целей аналитики, для использования инструментов Google в области МО, чтобы интерпретировать данные по-новому, чтобы сотрудничать с людьми как внутри компании, так и вне нее, чтобы разрабатывать прикладное ПО без написания однострочного кода. Компания много сделала для улучшения платформы для модернизации ПО Anthos. Первое, когда Anthos запускается в ЦОД заказчика в режиме гибридного облака, Google Cloud обеспечивает возможность не только запустить Anthos м VMware, но также предоставляет версию Anthos для работы на аппаратном уровне, которая может выполняться на существующей аппаратных платформах, таких как Cisco, Dell, HP, Lenovo и др. Если Anthos используется для МО, то задание может выполняться как на CPU, так и на GPU. В Anthos также введена поддержка, которая позволяет запускать продукт на AWS. Также есть превью на Azure. Anthos может работать на нескольких платформах Кроме этого, Anthos можно использовать не только для облачной нативной контейнизированной нагрузки, но также и для управления виртуальными машинами. Anthos предоставляет заказчикам отличную платформу для модернизации существующего прикладного ПО, поддерживающего новые нативные облачные нагрузки, которые работают на виртуальных машинах. Продукт также обеспечивает возможность разрабатывать, запускать, осуществлять мониторинг и управление прикладным ПО сквозь все облачные платформы. Наряду с запуском приложений Google может также помочь управлять масштабированием данных. Компания развила свой портфель БД, чтобы обеспечить полный набор управляемых реляционных и нереляционных БД. Клиенты могут мигрировать и заменять платформу существующих БД, включающих Oracle, SQL Server, MySQL и Postgres. Заказчик может получить преимущества улучшенной безопасности с надежным шифрованием данных, более высокой надежности и производительности и меньшими операционными расходами. Компания ввела важную новую возможность с помощью BigQuery, которая заключается в способности запускать BigQuery и использовать ее для анализа данных от Azure и Amazon. Другими словами, из пользовательского интерфейса можно запросить данные от Azure и Amazon без необходимости перемещать эти данные в Google Cloud. Это позволяет использовать мощность аналитики BigQuery для наборов данных, где бы они ни находились, без дополнительных затрат. Это представляет следующую фазу приверженности Google открытым многооблачным технологиям. В дополнение к доступу BigQuery к другим облакам компания также добавила два важных новых улучшений к своей аналитической платформе. Был интегрирован Looker как основной элемент аналитического портфеля. Это позволит заказчикам брать любой источник данных для Google Cloud или любого другого облака. Также продолжилось развитие платформы науки о данных, чтобы сделать МО более эффективным и легким в использовании. Google Cloud занята сейчас непрерывным развитием инструментов для совместной работы. Большинство организаций будут продолжать поддержку совмещения удаленной работы и работы в офисе. Это требует беспрецедентной гибкости используемых технологий. Каждый сотрудник безотносительно к тому, где он находится или какое устройство он использует, нуждается в легкой и безопасной связи и сотрудничестве внутри и за пределами своей организации. Инструменты для совместной работы Google в отличие от других продуктов, которые никогда не разрабатывались, чтобы быть нативными для облаков, делают ее легкой и для «белых воротничков», и для полевых работников только с браузером или мобильным устройством. При этом нет необходимости в сложных VPN и других устаревших технологиях. В Италии врачи обслуживают пациентов с помощью Telehealth. Во многих странах школы перешли на удаленное обучение детей. В Азии и Европе банки предоставляют бесконтактные сервисы своим клиентам. Следующий шаг в развитии инструментов сотрудничества заключается в том, чтобы позволить пользователям бесшовно устанавливать связь друг с другом с помощью электронной почты, чатов, аудио и видео в качестве различных режимов коммуникаций. В результате Google интегрировала Gmail, Google Chat, аудио- и видеовстречи в полностью бесшовный опыт коммуникаций. Эта возможность сейчас доступна для всех заказчиков G Suite. Далее, Google продолжает углублять объединение этого опыта в целом в G Suite. Если взять для примера видеовстречу «картинка-в-картинке», то она позволяет участникам сотрудничать, разговаривая с собеседником вживую. Активные пользователи видны на мониторе Это копирует чувство сотрудничества с реальной персоной в офисе, что помогает распределенной команде оставаться на связи и быть продуктивной, даже когда работа выполняется из дома. Подобно тому, как Google упрощает сотрудничество, компания также расширяет свою досягаемость, чтобы позволить осуществлять цифровую трансформацию за пределами ИТ-организаций. Google хочет, чтобы каждый бизнес-пользователь применял простые инструменты самообслуживания, усиленные возможностью разработки без кода прикладного ПО, и API, чтобы создавать и расширять программы с новыми мобильными и веб-формами и строить и автоматизировать документооборот и деловые операции, чтобы подключаться и модернизировать унаследованные приложения. Компания интегрировала платформу разработки без кода для прикладного программного обеспечения AppSheet c Apigee, помогая ведущим компаниям разрабатывать безопасные и масштабируемые API. Наконец, укреплением индустриальных решений и платформы для цифровой трансформации является глобально масштабируемая распределенная инфраструктура, предоставляемая как сервис. Компания предоставляет четыре контекста, в котором заказчики могут применять инфраструктурную технологию: в Google Cloud и в собственном ЦОД, что называется гибридным облаком; поверх других облачных провайдеров, Amazon и Azure; в нескольких облаках и даже в среде краевых вычислений телекоммуникационных мобильных провайдеров. Заказчики могут использовать инфраструктуру Google Cloud в любом из этих контекстов с единой открытой моделью программирования и API. Нужно осознавать, что запросы облачной технологии Google во многих разных частях мира и от глобальных интернациональных заказчиков расширяют зону обслуживания Google. Сегодня компания присутствует в 24 регионах и в 73 зонах, что позволяет обслуживать заказчиков более чем в 200 странах по всему миру. В добавок к новым инфраструктурным проектам, Google Cloud недавно ввела Cloud Next. Инфраструктура оптимизирована по стоимости и простоте для миграции корпоративных нагрузок в облако. Например, компания обеспечила наилучшую поддержку SAP, включающей среды объемом 24 ТБ. В изучении полного экономического влияния миграции и работы SAP в Google Cloud аналитическая компания Fortune Research нашла, что ROI в последние три года составил 160%. Google Cloud может помочь заказчикам мигрировать и модернизировать мэйнфреймы IBM, AS/400, P Series, нагрузки Windows и Oracle в облаке Google. Компания также анонсировала, что Google Cloud VMware Engine, предоставляемая как сервис, теперь доступна в двух новых ЦОД — в Лондоне и Франкфурте. Запуская нагрузки VMware в Google Cloud как управляемый сервис, заказчик уменьшает свои операционные нагрузки, получая в то же время преимущества масштабируемости и гибкости Google Cloud. Компания также располагает полной проверенной методологией и базой для трансформации ЦОД и предоставляет необходимые инструменты и навыки, чтобы успешно работать в облаке. Все это разработано, чтобы помочь заказчикам не только мигрировать из унаследованных ЦОД, но и иметь более полную технологическую платформу для организации. Google понимает, что когда клиенты перемещают рабочие нагрузки в Google Cloud, то безопасность и приватность являются зонами риска и волнуют их. Далее, по мере того как публичные облака становятся все большей критической частью технологической инфраструктуры многих стран, Google вводит ряд ключевых возможностей, чтобы удовлетворить их суверенные облачные требования. Во-первых, новые возможности по обеспечению безопасности. Компания ввела новый портфель конфиденциальных вычислений. Он позволяет запускать нагрузки в Google Cloud и быть уверенным, что данные остаются зашифрованными все время, даже в процессе обработки. Во-вторых, Google ввела ряд решений, чтобы защитить данные и обеспечить видимость угроз для мониторинга вторжений. В-третьих, заказчикам предоставляется всеобъемлющий спектр решений по безопасности, чтобы защитить данные в приложениях на всем пути от конечной точки до облака как для G Suite, так и для платформы Google Cloud. При работе с Google в области ИИ и разработке МО данные заказчика будут использоваться только для тренировок моделей ИИ и предназначаться только него. При этом компания гарантирует целостность данных. Наконец, с External Key Manager заказчик может управлять ключами шифрования. Он может видеть и управлять операциями дешифровки и административного доступа, может видеть изменения в конфигурации безопасности, сделанные в инфраструктуре и аппаратном обеспечении. Он может запретить любой неавторизованный доступ с помощью модели нулевого доверия. Google обеспечивает локальную поддержку и администрирование внутри выбранных регионов. А чтобы предоставить заказчику выбор, проводятся тренировки команд программистов. Для решения вопросов от создателей политик относительно ослабления рисков и выживаемости компания подтверждает приверженность трем важным усилиям. Первое, облачные сервисы Google совместимы с открытыми API и базируются на открытых технологиях, многие их которых были предоставлены Google. Второе, сервисы, которые работают на частной облачной инфраструктуре, могут быть отсоединены от Google. И третье, заказчик может также перемещать и оркестровать рабочие нагрузки по многим облакам с помощью технологии Anthos. В Google Cloud привержены к тому, чтобы удовлетворять требования своих заказчиков и создателей политик в регионе ЕМЕА. Наконец, компания понимает свою ответственность за окружающую среду в связи с ИТ-деятельностью. Вот почему она не выбрасывала углерод в течение более 10 лет. Облако Google является самым чистым в мире. Чтобы решить проблему быстрого масштабирования облачного бизнеса Google, компания реализует несколько важных инициатив. Так, она очень быстро расширяет и специализирует свою команду глобальных продаж, так что с заказчиками работают команды с глубокими знаниями. Компания распространяет опыт заказчиков, их успехи, а также расширяет команды поддержки, включая введение первоклассной поддержки и критически важной поддержки с временем ответа пять минут. Google расширяет свои возможности вместе с партнерами, чтобы поддерживать хорошо определенные программы трансформации ЦОД. Продолжаются рост, инвестиции и расширение глобальной системы сети интеграторов, а также партнерской программы ISV (Independent Software Vendors). Компания инвестирует в защиту интересов разработчиков, в программы поддержки с широким тренингом разработчиков и сертификацией. Все эти инициативы разработаны, чтобы поделиться с заказчиками наилучшим опытом Google и широкой сети партнеров в эффективном использовании облачных решений. Компанию очень ободряют все моменты, которые она наблюдает, и она благодарна за возможности, которые предоставляют ей лидирующие организации, чтобы помочь им переосмыслить их бизнес и ускорить цифровую трансформацию. Google Cloud огласила многолетнее стратегическое партнерство с Deutsche Bank, чтобы трансформировать банкинг для следующей генерации технологически базированных финансовых продуктов для своих клиентов. Компания очень впечатлена партнером с таким большим количеством лидирующих европейских заказчиков, в числе которых Spotify, IKEA, Telefonica, Renault и Lloyds Banking Group. Google Cloud также признательна широкой сети партнеров, системных интеграторов, розничных продавцов и независимых производителей ПО, а также провайдерам управляемых сервисов, которые тесно сотрудничают с компанией, чтобы глобально расширить их работу с заказчиками. Это только небольшое иллюстративное количество партнеров Google Cloud в разных частях мира. В заключение Томас Куриан от имени компании высказал благодарность каждому из заказчиков и партнеров за их непрерывное сотрудничество и пожелал успехов в переосмысливании их бизнеса в будущем. Напомним, что Google Cloud Next' 20 OnAir EMEA будет продолжаться пять недель и ближайшая сессия состоится 13 октября. Важно также отметить, что все доклады будут представлены в записи. Однако в день проведения сессий у вас есть возможность вживую пообщаться с докладчиками и экспертами компании. Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir! +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Печатающие устройства Sharp – решения для среднего и крупного бизнеса • [6 октября] – Тимур Ягофаров

– Start Autumn with Lenovo DCG & ERC • [3 октября] – КО

– Сделать цифровую трансформацию реальной • [2 октября] – Леонид Бараш

– Dell завершила перевод ПК на чипы Intel Core 10-ого поколения • [30 сентября] – Тимур Ягофаров

– Проектный бизнес с брендом OKI в Украине • [17 сентября] – КО