Check Point Software придбала стартап Cyberint

28 августа 2024 г., 11:31

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Компанія Check Point Software Technologies офіційно оголосила про придбання Cyberint Technologies, стартапу у сфері зовнішніх рішень для управління ризиками.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Наглядачі повідомляють, що раніше компанія Cyberint залучила близько 68 мільйонів доларів від інвесторів. Після останнього залучення коштів в середині 2022 року компанія повідомила, що її річний регулярний дохід збільшився більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком.

Cyberint була заснована у 2010 році в Тель-Авіві та має зараз понад 170 співробітників у штаті. Компанія розробляє платформу кібербезпеки під назвою Argos, яка націлена на те, щоб допомогти підприємствам блокувати широкий спектр онлайн-загроз. Деякі функції платформи зосереджені на боротьбі з фішинговими кампаніями. Інші призначені для виявлення вразливих систем у мережі організації, а також на блокуванні витоків даних, які могли бути спричинені цими системами.

Платформа Argos компанії Cyberint може виявляти фішингові веб-сайти та надсилати хмарним провайдерам, які їх розміщують, запит на видалення. Одним із способів виявлення фішингових кампаній є вбудовування так званого маячка на веб-сайти клієнтів. Це фрагмент короткого коду, призначений для уникнення виявлення хакерами. Коли кіберзлочинець завантажує код веб-сайту, оснащеного маячком, щоб створити шкідливу копію, маячок копіюється в копію разом з рештою ресурсів оригінального веб-сайту. Маяк виявляє зміну налаштувань і повідомляє про це Cyberint.

Argos також виявляє витоки внутрішніх даних компанії з темного інтернету. Більше того, платформа може знайти вразливості в інфраструктурі організації, які потенційно можуть призвести до таких витоків у майбутньому. Cyberint може виявляти відкриті мережеві порти, інтернет-додатки з відомими вразливостями та хмарні сховища даних, які не захищені екраном для входу в систему.

«Витік облікових даних і підроблені веб-сайти, розроблені для зловмисних цілей, сьогодні надзвичайно поширені, і понад 90% організацій стикаються з цими загрозами. Це підкреслює нагальну потребу в розвідці в реальному часі та проактивних стратегіях захисту, які наша технологія здатна ефективно пом’якшити», – заявив Йочай Корем (Yochai Corem), генеральний директор Cyberint. - Ми дуже раді приєднатися до команди Check Point. Інтеграція наших рішень у платформу Infinity підвищить нашу здатність захищати організації. Разом ми запропонуємо більш комплексну пропозицію безпеки SOC, яка охоплює як внутрішні, так і зовнішні загрози». Як підкреслюється ключові можливості Cyberint включають наступні функції. Комплексне зовнішнє рішення керування ризиками для команд SecOps. Інструмент Cyberint пропонує виявлення та видалення облікових записів на веб-сайтах і соціальних мережах, які видають себе за іншу особу, а також викрадені облікові дані та витік даних, пов’язаних з організаціями. Це також дозволяє компаніям виявляти вразливі веб-сайти та програми, що виходять в Інтернет, а також визначати пріоритети та ефективно пом’якшувати ці вразливості. Платформа Cyberint надає дієві розвідувальні дані протягом 20 хвилин після налаштування, гарантуючи, що служби безпеки можуть оперативно реагувати на загрози. Cyberint використовує штучний інтелект для ефективного виявлення ризиків, пом’якшення ризиків і контекстних сповіщень із мінімальною кількістю помилкових спрацьовувань. Керовані послуги ще більше зміцнюють цей підхід, пропонуючи експертне керівництво та забезпечуючи комплексне, високоякісне управління. «Ми раді вітати Cyberint в організації Check Point. Їхнє рішення ідеально узгоджується з нашим баченням спільного запобігання загрозам і розширює наші можливості SOC, - зі свого боку зазначив Шарон Шусхайм (Sharon Schusheim), директор із обслуговування Check Point Software Technologies. - Ми зможемо перетворити виявлені ризики на автономні профілактичні дії та співпрацювати з Check Point і сторонніми продуктами безпеки для локалізації скомпрометованих активів і пом’якшення зовнішнього впливу».

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