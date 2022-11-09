Дисплей, що розтягується з 12 до 14 дюймів

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Компанія LG Display оголосила про випуск першого дисплея високої роздільної здатності, здатного відчутно збільшувати свої розміри шляхом розтягування.
У цьому блозі вже обговорювалися розробки у сфері розтяжної електроніки загалом і дисплеї цього типу, зокрема. І ось відбулося офіційне оголошення такого рішення. За заявою LG Display, представлений компанією дисплей, що розтягується, є першим у галузі зі здатністю до 20-відсоткової розтяжності, щільністю зображення 100 ppi та здатністю зображення повноколірних RGB-зображень. А його висока гнучкість, довговічність і надійність покликані максимально підвищити його потенціал для комерційного використання.
Основою для цього дисплея став полімер, який застосовується в контактних лінзах. Завдяки цьому його вихідний 12 дюймовий розмір може бути збільшений до 14 дюймів без порушення працездатності та деградації характеристик.
Для формування зображення в цьому рішенні застосовуються мікросвітлодіоди з кроком 40 мкм. Ще одна реалізована в ньому технологічна новинка - замість традиційних лінійних провідників для передавання електричних сигналів використані мініатюрні спіралі. Це дає змогу уникнути розриву ланцюгів під час їхнього згинання і розтягування.
За задумом розробників, це рішення було зроблено таким, що легко прикріплюється до вигнутих поверхонь, таких як шкіра, одяг, меблі, автомобілі та літаки. Що значно розширює потенціал дисплея в різних галузях, включно з модою, переносними пристроями, мобільністю та іграми.
Повідомляється, що цей дисплей, що розтягується, став результатом проєкту, який стартував ще 2020 року під егідою Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї. У його рамках було об'єднано зусилля близько двох десятків академічних і дослідницьких організацій країни. Завершення проєкту намічено на 2024 р. Цікаво буде побачити, де ж саме знайде застосування таке оригінальне рішення.
Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада
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Ідея розтягування і згинання дисплеїв мертвонароджена на мою думку
Це скоріше не про якісь майбутні пристрої, які можна буде розтягувати. То дійсно маячня.
Це про стійкість дисплеїв. Якщо їх можна отак згинати, чи тягнути, то вони будуть краще витримувати активні зовнішні сили та будуть міцніші.
Може ви і праві, бо складається враження що компаніям нікуди гроші дівати, а пресі ні про що писати :-(