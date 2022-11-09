Дисплей, що розтягується з 12 до 14 дюймів

9 ноября 2022 г., 16:25

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Компанія LG Display оголосила про випуск першого дисплея високої роздільної здатності, здатного відчутно збільшувати свої розміри шляхом розтягування.

У цьому блозі вже обговорювалися розробки у сфері розтяжної електроніки загалом і дисплеї цього типу, зокрема. І ось відбулося офіційне оголошення такого рішення. За заявою LG Display, представлений компанією дисплей, що розтягується, є першим у галузі зі здатністю до 20-відсоткової розтяжності, щільністю зображення 100 ppi та здатністю зображення повноколірних RGB-зображень. А його висока гнучкість, довговічність і надійність покликані максимально підвищити його потенціал для комерційного використання.



Основою для цього дисплея став полімер, який застосовується в контактних лінзах. Завдяки цьому його вихідний 12 дюймовий розмір може бути збільшений до 14 дюймів без порушення працездатності та деградації характеристик.

Для формування зображення в цьому рішенні застосовуються мікросвітлодіоди з кроком 40 мкм. Ще одна реалізована в ньому технологічна новинка - замість традиційних лінійних провідників для передавання електричних сигналів використані мініатюрні спіралі. Це дає змогу уникнути розриву ланцюгів під час їхнього згинання і розтягування.



За задумом розробників, це рішення було зроблено таким, що легко прикріплюється до вигнутих поверхонь, таких як шкіра, одяг, меблі, автомобілі та літаки. Що значно розширює потенціал дисплея в різних галузях, включно з модою, переносними пристроями, мобільністю та іграми.

Повідомляється, що цей дисплей, що розтягується, став результатом проєкту, який стартував ще 2020 року під егідою Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї. У його рамках було об'єднано зусилля близько двох десятків академічних і дослідницьких організацій країни. Завершення проєкту намічено на 2024 р. Цікаво буде побачити, де ж саме знайде застосування таке оригінальне рішення.

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