Сгибали, раскатывали, пора растягивать?

16 февраля 2021 г., 17:15

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Если вы еще не догадались, речь о гибких экранах. Вы готовы к тому, чтобы они научились еще и растягиваться?

Сразу несколько команд исследователей уже работают над созданием гибких дисплеев, способных растягиваться. Так Samsung Display представила на SID2019 свой вариант растягивающего дисплея на эластичной подложке, на которую был нанесен низкотемпературный поликристаллический кремниевый TFT и OLED. Этот дисплей можно было растянуть на 5% около 10 тыс. раз.

Проект BOE под названием Kirigami был показан на SID 2020. Дисплей имел разрешение 100 ppi и имел зеленые оттенки, как было показано в опубликованных компанией материалах BOE.

В свою очередь, LG Display в июне 2020 года была объявлена ведущей в общенациональной программе по разработке растягивающего дисплея. Согласно ее плану, к 2024 году должен быть готов гибкий дисплей, способный растягиваться на 20%.



Профессор Сунчунхянского университета Мун Дэ-гю (Moon Dae-gyu), ведущий эксперт в сфере растягивающихся дисплеев, поделился своим видением этого направления. Создание таких решений сталкивается с решением весьма сложных вызовов. Если сгибающиеся или раскатывающиеся экраны испытывают нагрузку лишь в одном направлении, то к растягивающимся прикладываются усилия по всем трем осям.

Напряжение на дисплее будет пропорционально тому, как долго он растягивается или деформируется. Такое напряжение будет обратно пропорционально радиусу кривизны. Чем меньше радиус кривизны, тем выше напряжение. Изогнутые дисплеи имеют радиус кривизны от 200 до 300R. Большие раскладные дисплеи имеют 50R. А в меньших раскладывающихся дисплеях этот показатель составляет от 1,4 до 5R.

Для обеспечения гибкости, надежности, долговечности и удобства использования растягиваемой технологии проблемы с подложкой и драйверами, а также с пикселями должны решаться комплексно.

В тонкопленочных транзисторах и органических светодиодах (OLED), которые необходимы для растягиваемого дисплея, используются керамические материалы. Керамика — весьма твердый материал. TFT и OLED будут разрушены даже при деформации от 1 до 2%. Потенциальными кандидатами могут быть MicroLED и светодиоды с наностержнями на квантовых точках. В настоящее время для складных и сворачиваемых дисплеев используется гибкая подложка с нанесенным на нее OLED.

Проблема в том, что керамические материалы растянуть невозможно. Поэтому потребуется новый материал, который обеспечит растяжимую основу. И уже поверх этого слоя будут наложены TFT и OLED. Еще одним вызовом является создание растягиваемых электронных схем.

Как видим, требующих решения сложных задач для создания растяжимых дисплеев более чем достаточно. Признаюсь, пока сложно представить в каких сферах они окажутся незаменимыми. Впрочем, зачастую так происходит, что именно революционные достижения в материалах и компонентах приводят к тектоническим сдвигам в жизни даже обычных людей. Давайте пофантазируем, куда можно будет внедрить подобные растяжимые дисплеи хотя бы через пять лет!

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