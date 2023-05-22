Чи стане 2028 кінцем епохи HDD?

22 мая 2023 г., 15:35

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Заява експерта, що з'явилася днями, про те, що продаж жорстких дисків буде припинено вже після 2028 року, навряд чи варто сприймати як точний прогноз, але точно має сенс прислухатися до його аргументів.

Категорична думка про те, що кінець епохи жорстких дисків настане вже у 2028 році, висловив Шон Розмарін (Shawn Rosemarin), віцепрезидент з досліджень та розробок відділу роботи з клієнтами в компанії Pure Storage. І ключовою причиною цього, за його думкою, є недостатня енергоефективність HDD в умовах постійного зростання тарифів на енергопостачання. Втім, свій внесок робить і питома вартість зберігання на твердотільних накопичувачах, що постійно знижується. Варто зазначити, що ця заява представника Pure Storage покликана також привернути увагу до того, що для NAND-рішень цього виробника заявлено меншу питому вартість зберігання, ніж на HDD.

За всієї привабливості SSD, Gartner до 2026 року прогнозує цій технології частку в 35% у сегменті корпоративних систем зберігання. Втім, можливо, аналітики не врахували всіх факторів? Так, Шон Розмарин відстоює свою точку зору, заявляючи, що зараз близько 3% світового обсягу електроенергії припадає на енергопостачання дата-центрів. А з них приблизно третина витрачається на системи зберігання. Тому відмовившись від пластин жорстких дисків, що обертаються, на користь NAND можна досягти разючій економії.

А вона стає все більш необхідною, достатньо сказати, що, наприклад, у Великій Британії тарифи на електроенергію зросли чи не в п'ять разів за короткий проміжок часу. Крім того, далеко не завжди є можливість забезпечити необхідну потужність. Скажімо, в Ірландії влітку минулого року відмовили у розміщенні свого дата-центру одному з гіперскейлерів, оскільки не було необхідного для його енергопостачання обсягу електроенергії. Навіть висловлюється припущення, що може виникнути квотування енергопостачання виробництва за кількістю співробітників або його прив'язка до обороту підприємства.

Втім, поки що жоден із гіперскейлерів не заявив про наміри відмовитися від жорстких дисків на користь твердотільних накопичувачів. Тому прогноз про кінець ери HDD вже у 2028 році поки не виглядає переконливим. Але хто знає, як розвиватиметься ситуація найближчими роками. Згадується, як ще на початку 2000-х років представник одного з провідних виробників жорстких дисків, відповідаючи на моє питання про майбутню конкуренцію з SSD, категорично відповідав, що не бачить такої загрози найближчим часом. Але, як бачимо, вже протягом 20 років ситуація змінилася докорінно.

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