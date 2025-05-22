AI – від асистента до співробітника

22 мая 2025 г., 17:25

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П'ятий щорічний звіт Microsoft Work Trend Index виявив появу нового типу компаній, які для підвищення ефективності та стимулювання інновацій використовують інтелектуальні технології на вимогу та створюють команди, що складаються з людей та штучного інтелекту. Як і попереднє, це дослідження підготовлене у партнерстві з LinkedIn, базується на аналізі даних 31 тис. професіоналів із 31 країни та трильйонах агрегованих сигналів з електронних листів, зустрічей і чатів у Microsoft 365.

У звіті йдеться про те, як AI радикально змінює парадигму продуктивності робочої сили. Його використання більше не залежить від кількості співробітників або рівня їхньої експертизи – тепер AI доступний і легко масштабується. На тлі економічного тиску, що зростає, організації використовують потенціал AI для подолання розриву між вимогами бізнесу та обмеженнями людських ресурсів. Керівники все частіше звертаються до цифрових інструментів, щоб розширити можливості робочої сили: 82% з них планують впровадити рішення на основі AI протягом наступних 12-18 місяців. Водночас 53% керівників вважають, що продуктивність має зростати, але 80% співробітників повідомляють про нестачу часу та енергії для задоволення цих підвищених очікувань.

Фокус під час роботи також залишається важливою проблемою, оскільки співробітники втрачають частину зосередженості на виконанні пріоритетних завдань, відволікаючись на електронні листи, зустрічі та все більшу кількість повідомлень в чатах.

Microsoft Work Trend Index 2025 фіксує поступовий перехід компаній від традиційних ієрархічних структур до більш динамічних, орієнтованих на результат робочих процесів, де команди людей та інтелектуальних агентів гнучко співпрацюють для досягнення масштабних цілей. Так 46% керівників заявляють, що їхні організації вже повністю автоматизують робочі процеси за допомогою агентів AI, особливо у сферах обслуговування клієнтів, маркетингу та розробки продуктів. 24% керівників стверджують, що їхні компанії вже розгорнули AI в масштабах всієї організації, тоді як лише 12% залишаються в пілотному режимі.

Втім, оскільки команди людей і агентів AI стають нормою, для організацій важливо знайти правильний баланс між автоматизацією та людським контролем. Керівники починають оцінювати співвідношення людей і агентів, порушуючи важливі питання про те, коли AI перевершує традиційні підходи до роботи, а коли клієнти віддають перевагу людському спілкуванню й прийняття рішень вимагає людської участі.

Все більше професіоналів починають використовувати агентів AI, стаючи «менеджерами агентів», які керують інструментами AI для підвищення продуктивності. Керівники очікують, що команди навчатимуть і керуватимуть агентами AI в рамках своїх обов'язків протягом п'яти років. Щобільше, 79% керівників вважають, що штучний інтелект прискорить їхню кар'єру, але лише 67% співробітників поділяють цей оптимізм, наголошуючи на необхідності навчання та підвищення кваліфікації.

Подібно до промислової революції та епохи Інтернету, ця AI-трансформація займе десятиліття, щоб повністю реалізувати потенціал, але спричинить широкі технологічні, суспільні та економічні зміни.

В загальному випадку шлях до Frontier Firm проходить у три етапи. На першому AI виступає в ролі асистента, позбавляючи людей рутинної роботи та допомагаючи їм виконувати ту саму роботу краще і швидше. На другому етапі агенти приєднуються до команд як «цифрові колеги», виконуючи конкретні завдання за вказівкою людини – наприклад, агент-дослідник створює план виходу на ринок. Ці агенти озброюють працівників новими навичками, які допомагають масштабувати їхній вплив, звільняючи їх для виконання нової та більш цінної роботи. На третьому етапі люди задають напрямок агентам, які керують цілими бізнес-процесами та робочими потоками, перевіряючи їх за потреби. Звичайно кожна організація має власний шлях і деякі перебуватимуть на всіх трьох етапах одночасно.

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