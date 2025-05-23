27 цікавих анонсів конференції Google I/O

23 мая 2025 г., 17:25

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Треба сказати, що, мабуть, за всю історію Google I/O я не пригадаю такого обсягу анонсів, які мають цікавий вигляд і при цьому багато що вже працює. Щоправда, запальність презентації традиційно для Google прагне до нуля (як не згадати початок серіалу Silicon Valley), особливо зворушливо виглядали спікери, які намагалися зі сцени сказати «Wow!». Може, це ефект амфітеатру на відкритому повітрі, щоправда, у залі могло б бути більш насиченим.

Вирішив зібрати всі анонси разом. Ось повний набір запусків:

– Gemini Ultra – нова підписка за $249.99 на місяць із максимальним доступом до AI-сервісів Google, включно з Veo 3, Flow і 30 ТБ сховища.

– Deep Think – посилений режим «мислення» для Gemini 2.5 Pro, який розглядає кілька варіантів відповіді перед вибором найкращого (аналог reasoning від конкурентів).

– Veo 3 – нова модель генерації відео, здатна створювати звукові ефекти, фонові шуми та навіть діалоги персонажів.

– Imagen 4 – швидший генератор зображень з поліпшеною деталізацією для створення текстур тканин, крапель води й шерсті тварин.

– Gemini Live – отримав можливість потокової передачі відео з камери смартфона або екрана для AI-аналізу в режимі реального часу.

– Deep Research – тепер дає змогу завантажувати ваші власні PDF і зображення для дослідження.

– Project Mariner – AI-агент для автоматичної взаємодії з вебсайтами виходить з експериментальної стадії та зможе виконувати до дюжини завдань одночасно.

– Project Astra – багатомодальний AI з низькою затримкою, який буде впроваджено в Search, застосунок Gemini та сторонні продукти.

– Gemini в Chrome – новий AI-помічник для браузера, що допомагає швидко зрозуміти контекст сторінки й виконувати завдання.

– Gemma 3n – полегшена модель, оптимізована для роботи на телефонах, ноутбуках і планшетах із підтримкою аудіо, тексту, зображень і відео.

– AI Mode – експериментальна функція пошуку Google з AI-інтерфейсом для складних багатоскладових питань виходить для користувачів у США.

– Search Live – функція, що дає змогу ставити запитання на основі того, що бачить камера телефону в реальному часі (запуск влітку).

– Stitch – AI-інструмент для створення інтерфейсів веб і мобільних застосунків, що генерує необхідні UI-елементи та код за текстовим запитом або зображенням.

– Material 3 Expressive – нова мова дизайну Android з персоналізованим дизайном, плавною анімацією і динамічними колірними темами.

– Beam (раніше Starline) – 3D-платформа для відеоконференцій, що використовує шестикамерну систему і спеціальний дисплей для створення ефекту присутності.

– Google Meet – отримав функцію AI-перекладу мови в реальному часі зі збереженням голосу, тону і виразів оригінального оратора.

– Gmail – впровадження персоналізованих розумних відповідей і нової функції для очищення поштової скриньки.

– NotebookLM – отримує функцію Video Overviews для створення відеопрезентацій з документів.

– Flow – новий AI-інструмент для створення і редагування відео, що використовує технології Veo 3 та Imagen 4.

– Jules – розширено доступ до AI-агента для розробників, що допомагає виправляти помилки в коді, створювати pull-запити в GitHub і обробляти завдання з беклогу.

– Android Studio – інтеграція AI-функцій, включно з «Journeys» (агентний AI) і «Agent Mode» для комплексних процесів розробки.

– Wear OS 6 – оновлення операційної системи для розумних годинників з уніфікованим шрифтом і динамічним оформленням для Pixel Watch.

– Google Play – поліпшення для розробників, включно з інструментами для управління підписками, тематичними сторінками та аудіопревью для додатків.

– SynthID Detector – верифікаційний портал, що використовує технологію водяних знаків SynthID для ідентифікації AI-контенту.

– Advanced Protection Program – отримав нові функції захисту на рівні пристрою для підвищення безпеки Android-смартфонів.

– Розумні окуляри – Google розробляє окуляри з технологією Project Astra спільно з Samsung, Warby Parker та іншими партнерами.

– Lyria RealTime – AI-модель для створення музики тепер доступна через API для сторонніх розробників.

27 цікавих анонсів конференції Google I/O

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