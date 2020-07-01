Zyxel Nebula с открытым API первой в индустрии реализует Dynamic Personal Pre-Shared Key

1 июля 2020 г., 13:05

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Zyxel Networks представила новую версию своего решения для централизованного управления сетью Nebula 9.2.



Как отмечается, обновление реализует первое в индустрии использование Dynamic Personal Pre-Shared Key (DPPSK), упрощающее обеспечение безопасности WiFi в компаниях малого и среднего бизнеса (СМБ). Так же это делает Nebula одним из первых решений с API-интерфейсом, открытым для партнеров из вертикальных секторов, которые с его помощью теперь смогут предоставлять управляемые из облака сетевые сервисы.



Во многих компаниях сектора СМБ до сих пор для доступа к WiFi используется один и тот же пароль как для своих сотрудников, так и для гостей, который могут легко узнать злоумышленники, что создает серьезный риск безопасности беспроводной сети компании. В обновленной версии Nebula с помощью функции DPPSK, которая до сих пор не использовалась в решениях для СМБ, усовершенствована аутентификация через облако. При использовании DPPSK каждому пользователю предоставляется уникальный пароль WiFi. Одним нажатием кнопки на программной консоли Nebula можно задать срок действия этого пароля, поэтому администратор сети может легко, удобно и безопасно управлять доступом к WiFi для десятков пользователей.



Zyxel стремится упростить своим партнерам интеграцию их решений с Nebula и для этого постоянно развивает технологическое сотрудничество. После этого обновления Nebula его API-интерфейсы стали открытыми для сервис-провайдеров и системных интеграторов, которые могут использовать их для интеграции Nebula с разработанными ими WiFi решениями.



«Новейшая версия Nebula — это не только новое оборудование, но и значительное расширение экосистемы решений для облачных сетей от партнеров Zyxel из вертикальных секторов и интеграция API, - отметил Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU. - Усовершенствования безопасности и аутентификации Nebula разработаны на основе экспертизы наших технологических альянсов и упрощают защиту сетей компаний, которые теперь могут сконцентрировать свои усилия на предоставлении клиентам динамично развивающихся сервисов».



С июньского релиза Nebula в список поддерживающего это решение для управления из облака добавлены коммутаторы для систем видеонаблюдения Zyxel серии GS1350. Особенностью этих специализированных коммутаторов является увеличенная до 300 метров максимальная дальность размещения периферийного оборудования (extended range) по всем PoE портам. А для сокращения простоев системы видеонаблюдения в них применена функция Auto PD Recovery, позволяющая автоматически перезапустить зависшее устройство, использующее питание PoE. Применение этих коммутаторов позволяет системным администратором комфортно управлять сетью из облака, обслуживающую систему видеонаблюдения: без выезда сервисного инженера для перезапуска IP-камеры, установленной на удаленной площадке.



С помощью новой функции Nebula SSID NAT небольшая компания может настроить совместимую с Nebula точку доступа на работу в режиме маршрутизатора или шлюза, способного назначать IP-адреса беспроводным клиентам, например, смартфонам или ноутбукам сотрудников или посетителей, что значительно сокращает затраты по обслуживанию сетевой инфраструктуры небольшой компании.



Кроме коммутаторов серии GS1350 в семейство поддерживающих управления Nebula добавлены новый точки доступа стандарта WiFi 6 (WAX610D и NWA210AX), мультигигабитные коммутаторы XS1930 и коммутаторы уровня агрегирования трафика GS2220. В результате портфель продуктов Nebula сейчас состоит из 52 устройств разного типа.

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