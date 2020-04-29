Zyxel интегрирует решение McAfee в свои межсетевые экраны

29 апреля 2020 г., 12:55

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Zyxel Networks совместно с компанией McAfee выпустил интегрированное универсальное решение для защиты сетей, специально разработанное для малого и среднего бизнеса.



Согласно исследованию 2019 Verizon Data Breach Investigations Report, сегодня более 40% кибератак нацелены на компании малого бизнеса, поэтому небольшим компаниям требуются мощное, простое в развертывании и управлении решение информационной безопасности, соответствующее масштабу их сетей. Интеграция решения McAfee для защиты от вирусов в семейство межсетевых экранов старшего класса ATP предоставляет СМБ универсальный межсетевой экран с технологиями обнаружения вредоносного кода, высокой производительностью и расширенными функциями сканирования веб-контента.



«Потребности небольших компаний в эффективной киберзащите постоянно растут. Компания McAfee обеспечивает защиту сетей СМБ и позволяет сосредоточиться на ведении бизнеса. Отрадно, что благодаря партнерскому соглашению с Zyxel мы поможем их клиентам лучше защитить свои конфиденциальные данные», – отметил глобальный руководитель направления Enterprise Product Strategy and Alliances компании McAfee Джавед Хасан (Javed Hasan).



Также Zyxel представил две новые модели межсетевых экранов: ATP100W (с модулем Wi-Fi) и ATP700 из предназначенной для СМБ серии межсетевых экранов Advanced Threat Protection (ATP). В этих решениях «все-в-одном» интегрирована масштабируемая облачная «песочница» с несколькими дополнительными уровнями безопасностями, обеспечивающими обнаружение и блокировку известных и неизвестных угроз.



Начиная с версии прошивки ZLD 4.5, увидевшей свет в феврале 2020 г., межсетевые экраны ZyWALL ATP могут одновременно выполнять сканирование на наличие вредоносного кода в режимах как Express, так и Stream. В режиме Express используется постоянно расширяющаяся облачная база данных с искусственным интеллектом, которая обеспечивает уникальный уровень информированности об угрозах, а в режиме Stream с помощью базы сигнатур обеспечивается локальное гранулярное и углубленное сканирование. Новый гибридный режим сочетает преимущества обоих подходов к сканированию, максимально повышая безопасность за счет всеобъемлющего и углубленного сканирования. Это позволяет защищать сети от инсайдерских угроз и помогает бизнесу отразить быстро эволюционирующие кибератаки.



«Сейчас у СМБ очень непростое время. За последние месяцы многие компании этого сектора для устранения риска для персонала перешли на работу в удаленном режиме из дома. Для большинства малых и средних компаний использование постоянно обновляемой защиты от вредоносного кода стало одним из фундаментальных и в то же время эффективных решений для обеспечения безопасности своего бизнеса в условиях растущих киберугроз. Наше новое семейство продуктов ATP предоставляет полную и гибкую защиту для СМБ. Теперь в это сложное время небольшие компании могут сосредоточить все свои усилия на основном бизнесе, потому что уверены, что их сеть полностью защищена с помощью эффективной и гибкой системы безопасности», – сказал Натан Йен (Nathan Yen), вице-президент (AVP) Zyxel и руководитель отделения Gateway Business Unit.

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