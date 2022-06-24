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Тимур Ягофаров

Зворотний рендеринг перетворює звичайні фото на 3D-моделі

24 июня 2022 г., 17:05
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Дослідники Nvidia навчили штучний інтелект генерувати об'ємні моделі предметів на основі їхніх фотографій.

На конференції з комп'ютерного зору та розпізнавання образів, що днями пройшла в Нью-Орлеані (США), компанія Nvidia представила доповідь, присвячену створеній у її дослідницькому підрозділі технології 3D MoMa. Вона дозволяє оперативно імпортувати моделі об'єктів у системи 3D-моделювання, використовуючи принцип зворотного рендерингу.

Як зазначив Девід Любке (David Luebke), віцепрезидент напряму графічних досліджень у Nvidia, зворотний рендеринг, метод перетворення серії нерухомих фотографій у 3D-модель об'єкта чи сцени, «довгий час був священним Граалем, що поєднує комп'ютерний зір та комп'ютерну графіку». «Сформулювавши кожну частину зворотного завдання рендерингу як диференційований компонент з прискоренням на графічному процесорі, конвеєр рендерингу NVIDIA 3D MoMa використовує механізми сучасного ШІ та чисту обчислювальну потужність графічних процесорів NVIDIA для швидкого створення 3D-об'єктів, які можна імпортувати, редагувати та розширювати без обмежень в наявних інструментах», - сказав він.

Сьогодні процес створення моделей реальних об'єктів є вельми трудомістким, тому що для цього доводиться долучити техніки фотограмметрії, що потребують ручних операцій. За повідомленням Nvidia, процес формування 3D-моделі на основі зроблених під різними кутами 120 фотографій зайняв близько години із залученням єдиного NVIDIA Tensor Core GPU. Головне, що результат повністю сумісний з нині наявними інструментами моделювання, якими користуються творці контенту.
Зворотний рендеринг перетворює фото на 3D-моделі
Отримуваний за допомогою 3D MoMa результат включає три елементи: побудовану з трикутників мереживу 3D-модель, матеріал та освітлення. Матеріали — це 2D-текстури, які як шкіра накладені на 3D-мережу. А оцінка освітлення сцени за допомогою NVIDIA 3D MoMa дозволяє творцям пізніше змінювати освітлення об'єктів.
Зворотний рендеринг перетворює фото на 3D-моделі
Для наочної ілюстрації технології 3D MoMa дослідники створили п'ять моделей музичних інструментів та показали, як їх можна редагувати у додатку об'ємної симуляції Nvidia Omniverse. Наприклад, міняли матеріал труби з миттєвим перетворенням пластику на золото, мармур, дерево або пробку. А у фіналі всі отримані моделі були поміщені у коробку Cornell, що є класичним тестом графіки на якість рендерингу. Таким чином, було продемонстровано, що віртуальні інструменти реагують на світло, так само як і в реальному світі: блискучі мідні інструменти яскраво відбивають світло, а матова оболонка барабанів його поглинає.

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