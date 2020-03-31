Звездный час видеоконференций

31 марта 2020 г., 17:25

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Вынужденные меры по социальному дистанцированию в условиях пандемии и переход части сотрудников на удаленную работу закономерно привели к росту спроса на соответствующие решения, включая сервисы видеоконференцсвязи. В этом ключе интересны данные компании App Anniee, владеющей платформой аналитики использования мобильных приложений.

В странах, пострадавших от пандемии в числе первых, зарегистрированы резкие скачки ежедневных затрат времени на мобильную связь. Также в условиях распространения карантинных мер наблюдается рост популярности приложений Houseparty, Zoom, Hangouts Meet и Microsoft Team.

В течение недели с 14 по 21 марта бизнес-приложения были загружены более чем 62 млн. пользователей iOS и Google Play – рекордный показатель. Это на 45% больше по сравнению с предыдущей неделей – самый высокий рост среди всех категорий магазинов приложений, вместе взятых на этой неделе, – и на 90% больше по сравнению со средним уровнем еженедельных загрузок бизнес-приложений в 2019 г. По мере усиления пандемии COVID-19 в Европе и США рекордное число потребителей требуют подключения к рабочему столу и доступности с их мобильных устройств.

Компания Google сделала бесплатными премиум-функции Hangouts Meet, Zoom предлагает бесплатный доступ учащимся K-12 (детский сад и школа), а Microsoft предлагает бесплатную шестимесячную подписку на Microsoft Teams. По мере того, как все больше сотрудников работают на дому, по всему миру стремительно растет спрос на инструменты для совместной работы.

В феврале и марте Zoom Cloud Meetings возглавил рейтинги по всему миру, а количество загрузок в США, Великобритании и Европе продолжает расти. За неделю с 15 по 21 марта Zoom Cloud Meetings был скачан в 14 раз больше, чем в среднем за неделю в IV квартале 2019 г. в США, в 20 раз больше в Великобритании, в 22 раза больше во Франции, в 17 раз больше в Германии, в 27 раз больше в Испании и впечатляюще в 55 раз больше в Италии.

За тот же период в Великобритании, США, Испании и Италии наблюдался особенно сильный рост количества скачиваний Hangouts Meet в 24x, 30x, 64x и 140x, соответственно, по сравнению со средне недельным количеством скачиваний в конце 2019 г. Microsoft Teams также фиксирует заметный рост в Испании, Франции и Италии – 15, 16 и 30 раз.

Видеоконференции не ограничиваются использованием в бизнесе. В условиях карантина люди обращаются к приложениям для видеоконференций в социальных сетях, чтобы оставаться на связи с семьей и друзьями, находясь на безопасном расстоянии. Так мобильное приложение для видеоконференций Houseparty, особенно популярное у «Поколения Z», феноменально выросло в Европе. В Италии еженедельные скачивания с 15 по 21 марта подскочили в 423 раза по сравнению со средним уровнем еженедельных скачиваний в четвертом квартале 2019 г. В Испании популярность Houseparty за неделю 15-21 марта взлетела в 2360 раз с относительно низкой базы скачиваний, установив прочные позиции на рынке, ранее не имевшем широкого проникновения.

В то время как люди сталкиваются с неопределенными сроками продолжительности социальной изоляции, приложения для видеоконференций способны оказать огромное влияние на повседневные привычки – разрушая геологические барьеры и повышая способность работать и общаться относительно безболезненно.

Это беспрецедентное время для мира и невероятно динамичное время для мобильных устройств – изменения в потребительском поведении практически в каждой отрасли наблюдаются ежедневно.

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