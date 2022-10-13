Звʼязок після обстрілів практично повністю відновлено по всій країні

13 октября 2022 г., 11:25

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Ворожі ракетні атаки 10 та 11 жовтня, спрямовані на об’єкти цивільної енергетичної та телеком-інфраструктури, призвели до виникнення перебоїв зі зв’язком в Україні.

Оператори та провайдери за сприяння «Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (НЦУ) в режимі 24/7 продовжують відновлювати інфраструктуру, яка постраждала від ворожих обстрілів, та стабілізують роботу мереж. Станом на першу годину після ракетних обстрілів перебої зі зв’язком могли відчути до 18% користувачів телеком-мереж. Уже 12 жовтня ймовірні труднощі зі зв’язком могли відчувати менш як 2% користувачів.

Крім того, відновлюється зв'язок і на щойно звільнених від російських військ територіях. Так, сьогодні мобільний зв'язок усіх мобільних операторів з’явився в 10 населених пунктах Півдня України.

«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» (Держспецзв'язку) закликає усіх громадян зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв’язку в Україні та не перевантажувати мережі. Пропонується тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео.

В окремих регіонах користувачі можуть відчувати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що також пов’язано з пошкодженням мереж внаслідок ракетних ударів рашистів. Оператори та провайдери працюють над ліквідацією пошкоджень.

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