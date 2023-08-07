Зусилля Китаю з випуску чипів пам'яті стикаються з все більшими проблемами

7 августа 2023 г., 18:14

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Як пише South China Morning Post, аналітики вважають, що амбіції Пекіна приєднатися до провідних світових виробників мікросхем пам'яті та замінити імпорт місцевою продукцією на внутрішньому ринку виглядають дедалі більш ризикованими. Тому що провідні світові гравці впроваджують передові технології, а здатність Китаю наздогнати їх стримується санкціями США. Це, своєю чергою, може серйозно обмежити здатність Китаю розробляти великі моделі штучного інтелекту і країна вже залежить від американських постачальників, таких як Nvidia.

Ще недавно вважалося, що Китай швидко наздоганяє міжнародних постачальників у галузі передової 3D NAND та мікросхем DRAM, але в епоху ChatGPT розрив може знову збільшитися, оскільки Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) і ChangXin Memory Technologies (CXMT) не зможуть дотримуватися необхідного темпу розвитку через американські експортні обмеження.

Для порівняння, американська компанія Micron Technology, якій китайська влада заборонила продавати певні продукти деяким місцевим клієнтам, минулого місяця анонсувала зразки своєї високошвидкісної пам'яті HBM3 Gen2, призначеної для систем, що націлені на генеративний AI. Samsung Electronics заявила минулого місяця, що завершила розробку пам'яті GDDR7 DRAM для додатків AI та подвоїть випуск високошвидкісної пам'яті у 2024 році, щоб задовольнити зростаючий попит. Тим часом SK Hynix, що очолює світовий ринок HBM з 50-відсотковою часткою ринку, також збирається подвоїти в наступному році виробництво HBM для серверів АІ.

Аналітики та фахівці галузі повідомили South China Morning Post, що Micron, Samsung і SK Hynix залишаються основним вибором для багатьох покупців, і що обмеження Пекіну щодо Micron, яка раніше мала близько 15% ринку серверної оперативної пам'яті в Китаї, здебільшого пішли на користь двом південнокорейським конкурентам.

"Основними кандидатами на заміну Micron залишаються Samsung і SK Hynix", - сказав керівник одного з виробників контролерів пам'яті, який попросив не називати його ім'я через делікатність цього питання.

Недоліки Китаю у сфері зберігання даних заважатимуть країні максимально ефективно використовувати свої величезні ресурси даних для розробки AI, заявив Ні Гуаннань (Ni Guangnan), китайський експерт з напівпровідників на World Semiconductor Conference Expo в Нанкіні минулого місяця.

Великі технологічні китайські фірми, від Baidu та Alibaba Group до Tencent та JD.com, прагнуть розробляти генеративні моделі АІ на тлі глобальної гонки, що створює чорний ринок для графічних процесорів Nvidia, таких як A100 і H100. Однак, за словами Ні, важливості зберігання даних в Китаї часто приділяється менше уваги, оскільки основна увага сконцентрована на обчислювальній потужності.

Китай тримає свої карти щільно закритими щодо новітніх технологій, залишаючи зовнішній світ здогадуватися, наскільки далеко він просунувся в прагненні до самодостатності. YMTC, наприклад, не оновлювала сторінку новин на своєму веб-сайті з жовтня 2022 року. Компанія звернулася до місцевих постачальників обладнання, щоб не відставати від передового виробництва 3D NAND, оскільки суворий експортний контроль США ускладнив вихід за межі 128 шарів, повідомляло раніше видання Post.

Хоча ці мікросхеми пам'яті місцевого виробництва підходять для побутової електроніки, вони можуть виявитися недостатньо ефективними для серверів штучного інтелекту. Брейді Ван (Brady Wang), асоційований директор дослідницької компанії Counterpoint, сказав, що Китай змушений купувати сучасні чипи пам'яті у південнокорейських і японських постачальників, оскільки до серверних компонентів часто пред'являються більш високі вимоги, ніж до споживчих продуктів.

"Якщо [Китай] наполягатиме на використанні вітчизняної продукції з міркувань безпеки, це означатиме компроміс щодо якості [серверів]", - сказав Ван. Він додав, що YMTC і CXMT буде важко покладатися виключно на внутрішній ланцюжок поставок для розвитку своїх технологій, коли світові конкуренти мають доступ до найкращого наявного обладнання.

На китайському ринку частка YMTC у продажах флеш-пам'яті NAND становить близько 3%, причому санкції США негативно позначилися на прибутковості її передових чіпів NAND, тоді як CXMT володіє 21% виробничих потужностей DRAM, що є найвищим показником серед китайських виробників DRAM, згідно з даними TrendForce. Однак, компанія-виробник з міста Хефей, чия найкраща пропозиція - це оперативна пам'ять DDR4, все ще відстає від своїх міжнародних конкурентів на кілька поколінь у технологічному плані.

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