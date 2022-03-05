Зупинити захист від DDOS Россії та Білорусі. Чому це важливо та терміново

5 марта 2022 г., 13:33

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Як українець, я зараз знаходжуся в Україні, допомагаю команді, родині та військовим на волонтерських засадах. Але в якісь моменти я почуваю себе безпорадним, хоч і присвятив всю професійну кар’єру кібербезпеці (з 2007 року). Я закликаю вас змінити хід подій в кіберпросторі.

Дорога світова ком’юніті з кібербезпеки, сьогодні я прошу вашої підтримки в галузі на яку кожен з вас має вплив. Ми, як ком’юніті, яка присвячує наш робочий та особистий час, маємо жорстко відмовити в наданні кіберзахисту Росії та Білорусі.

Вони вбили більше 2000 цивільного населення за 6 днів війни, вони зносять цілі села та використовують вакуумні бомби проти людей, обстрілюють Українські міста з систем залпового вогню ГРАД та ракетами.

Ви можете допомогти врятувати десятки тисяч життів. Зв'яжіться з вашими колегами та друзями які працюють в компаніях Cloudflare, Akamai Technologies, Amazon Web Services, Imperva, Radware, Sucuri, Cloudbric та будь-яких компаніях що надають захист від DDOS та WAF (фаерволінг рівню веб додатків). Вимагайте припиення надання цих сервісів агресорам, абсолютному злу яке хоче розв'язати наступну світову війну.

Зв’яжіться з вашими знайомими, попросіть їх допомогти. Зупиніть путіна та лукашенко.”

Підтверджений перелік провайдерів які станом на 5 березня і досі активно надають захист від DDOS для РФ та РБ за допомогою хмарних сервісів та апаратного забезпечення:

Cloudflare

Akamai

Imperva

Cloudbric

Sucuri

AWS

Radware

Хороші новини: від початку акції, компанії Cisco та Netscope (Arbor Networks один з лідерів ринку)) призупинили надавання захисту від DDOS для РФ 4 березня.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист