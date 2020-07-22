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ZTE займется исследованиями в области безопасности промышленного Интернета 5G

22 июля 2020 г., 13:05
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ZTE займется исследованиями в области безопасности промышленного Интернета 5G

Компания ZTE сообщает об открытии «Лаборатории информационной безопасности для промышленного Интернета 5G» в городе Нанкин, Китай. С целью изучения и проверки новых технологий, моделей для промышленного Интернета она была включена в список лабораторий «Альянса промышленного Интернета» (AII).

Лаборатория сосредоточится на сетях 5G, технологиях MEC и совместной производственной облачной платформе, а также на исследованиях по интегрированной архитектуре «5G+ Безопасность промышленного Интернета». Главной задачей подразделения станет создание возможностей для самоадаптирующейся, саморазвивающейся и независимой системы безопасности промышленного Интернета, что позволит строить сети по принципу нулевого доверия (Zero Trust) в противовес традиционной концепции проектирования систем безопасности, основанной на «ограничении доверия» (Trust Boundary).

Кроме этого, лаборатория также создаст промышленную сеть Интернет-безопасности 5G, чтобы облегчить проверку и внедрение решений безопасности, основанных на сервисных сценариях.


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