ZTE выпустит 5G-cмартфон с камерой под дисплеем 1 сентября

18 августа 2020 г., 17:17

Компания ZTE сообщила, что 1 сентября официальную будет представлен 5G Axon 20, по ее утверждению, это будет первый в мире серийный 5G-смартфон с камерой под дисплеем.



Отмечается, что ZTE удалось достичь многих прорывов в сфере экранов для смартфонов. В их числе - создание первого в мире экрана, чувствительного к нажиму, первого в мире смартфона с экраном 3D Naked Eye, а также первого в мире смартфона со складным двойным дисплеем.



В 2019 году ZTE первой представила коммерческий 5G-смартфон, ZTE Axon 10 Pro 5G, в Китае, странах Скандинавии и на Ближнем Востоке. Устройство оснащено компактным, уникально изогнутым экраном с передовыми технологиями Oncell-Metal Mesh и СОР.



Представляя первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем, ZTE уверена, что даст новый импульс развитию технологий в отрасли смартфонов.

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