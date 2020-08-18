 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 33 (1228)

09.08 - 16.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ZTE выпустит 5G-cмартфон с камерой под дисплеем 1 сентября

18 августа 2020 г., 17:17

ZTE продемонстрирует 5G-cмартфон с камерой под дисплеем 1 сентября

Компания ZTE сообщила, что 1 сентября официальную будет представлен 5G Axon 20, по ее утверждению, это будет первый в мире серийный 5G-смартфон с камерой под дисплеем.

Отмечается, что ZTE удалось достичь многих прорывов в сфере экранов для смартфонов. В их числе - создание первого в мире экрана, чувствительного к нажиму, первого в мире смартфона с экраном 3D Naked Eye, а также первого в мире смартфона со складным двойным дисплеем.

В 2019 году ZTE первой представила коммерческий 5G-смартфон, ZTE Axon 10 Pro 5G, в Китае, странах Скандинавии и на Ближнем Востоке. Устройство оснащено компактным, уникально изогнутым экраном с передовыми технологиями Oncell-Metal Mesh и СОР.

Представляя первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем, ZTE уверена, что даст новый импульс развитию технологий в отрасли смартфонов.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  