ZTE презентовала 5G-смартфон Axon 11

25 марта 2020 г., 11:05

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Компания ZTE официально представила свой первый 5G-смартфон Axon 11, в котором основной акцент сделан на функции съемки и редактирования видео с поддержкой формата 4K. Такое позиционирование связано с быстро растущей популярностью программ создания коротких видеороликов, число пользователей которых только в Китае в 2019 г превысило 820 млн. А для них кроме разрешения и кадровой частоты одним из ключевых параметров, определяющих качество видео, является стабилизация.



Смартфон ZTE Axon 11 5G позволяет снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В нем установлена камера, состоящая из четырех модулей: основного Super HD 64 Мп, широкоугольного (до 120 градусов) 8 Мп, выделенного для макро-съемки 2 Мп и обеспечивающего глубину резкости. Стоит отметить, что и основная, и широкоугольная камеры поддерживают видео-стабилизацию. Модель ZTE Axon 11 5G оснастили дополнительными функциями с поддержкой различных спецэффектов, "склейки" кадров, фильтров и наложения музыки. Фронтальная камера обеспечивает разрешение 20 Мп.



Что же касается коммуникационных возможностей, то смартфон ZTE Axon 11 5G совместим с режимами SA и NSА, что обеспечивает параллельный многоканальный доступ к Wi-Fi и сотовым сетям (4G/5G). Новинка позволяет использовать весь частотный диапазон 5G, повышая скорость наложенных сетей, так как в ней используется мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 765G. Смартфон оснащен интеллектуальной технологией ускорения сети Link-Booster, что обеспечивает беспроблемное переключение между Wi-Fi и сотовой сетью, автоматически анализируя пользовательский сценарий и условия сети, а также повышая скорость загрузки данных за счет одновременной адаптации обеих сетей. Согласно результатам тестирования в лаборатории ZTE, скорость такой коммутации может повышаться на 50%.



Кроме того, в ZTE Axon 11 5G используется полнофункциональный модуль системной оптимизации нового поколения Z-Booster 2.0, способный распределять ресурсы системы посредством ИИ-алгоритмов и тем самым оптимизировать параметры, влияющие на опыт пользовательского взаимодействия: запуск приложений, работу системы, переключение между сетями, различные прикладные сценарии и т.д. Z-Booster 2.0 состоит из трех функциональных модулей - App-Booster, System-Booster (включающий RAM-Booster, FS-Booster и Power-Booster) и Link-Booster, - позволяющих приложениям запускаться быстрее, функционировать эффективнее и поддерживать более стабильную и скоростную коммуникацию.



Конфигурация смартфона включает от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 или 256 ГБ.



В ZTE Axon 11 5G установлен изогнутый «капельный» AMOLED-экран с диагональю 6,47 дюймов с соотношением площади экрана к корпусу на уровне 92%. Он укрыт изогнутым 3D-стеклом. Его разрешение 1080х2340. Толщина корпуса составляет 7,9 мм, а его вес - 168 г. Новинка работает под управлением фирменной программной оболочки MiFavor 10 (на базе Android 10).



Стартовая цена ZTE Axon 11 5G на китайском рынке – 2698 юаней, что составляет около $382.

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