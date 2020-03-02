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ZTE представила 1U 5G IPRAN с сетевыми интерфейсами 25GE/50GE/100GE

2 марта 2020 г., 17:25
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Компания ZTE выпустила новое контактное и интеллектуальное устройство доступа 5G IPRAN ZXCTN 6120H-C. Новинка форм-фактора 1U помещается в стандартную ячейку глубиной 300 мм и предоставляет широкий выбор интерфейсов 25GE/50GE/100GE. За счет способности однонаправленной коммутации на уровне до 320 Гб решение обеспечивает сверхнизкую микросекундную задержку переадресации данных, а также поддерживает сверхвысокоточную временную синхронизацию «3А», благодаря чему подходит для прикладных сценариев с ограниченным пространством для установки оборудования и дефицитом энергоснабжения. С помощью этого устройства операторы могут создавать транспортные сети 5G с высокой эффективностью и малыми затратами.

Благодаря поддержке интерфейсов 25GE/50GE/100GE аппарат удовлетворяет потребности всего жизненного цикла сетей 5G. Для него заявлена возможность осуществлять однонаправленную коммутацию со скоростью до 320 Гб/с, чего вполне достаточно для обеспечения высокоскоростного сетевого доступа пользователям в эпоху 5G.

Модель поддерживает технологию FlexE, гарантирующую микросекундную задержку переадресации данных по каналу сетевого слайсинга L1 и обеспечивающую «жесткие» сегменты для скоростных и высоконадежных сервисов. Устройство также характеризуется поддержкой SR. Новинка на базе собственных чипсетов ZTE обеспечивает показатель глубины стеков — до 10 уровней.

Поддержка разработанного ZTE алгоритма временной синхронизации «3А» (Accurate Time Source (точный источник времени), Advanced Time Stamp (расширенные временные метки) и Self-Adaptive Time Algorithm (адаптивный временной алгоритм) обеспечивает фундамент для высокоточных сервисов определения местоположения как в помещениях, так и на открытом воздухе. Устройство высотой 1U и глубиной 270 мм отличается простотой в установке, поэтому подойдет операторам, реализующим прикладные сценарии с ограниченным пространством для монтажа оборудования и дефицитом бюджета.


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