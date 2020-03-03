ZTE обновила линейку продуктов 5G RAN

3 марта 2020 г., 15:55

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Компания ZTE представила решение SuperDSS с поддержкой динамического распределения спектра по модели «три-RAT», что позволяет операторам использовать весь потенциальный спектральный ресурс для миграции на 5G.

Новая серия 5G-оборудования от ZTE базируется на 7-нанометровых чипсетах и двухрежимной архитектуре NSA/SA, поэтому нацелена на все сценарии развертывания сетей 5G с полноценным использованием всего спектрального диапазона.

Для сценария макро покрытия 5G компания ZTE разработала антенную систему 5G AAU, характеризующююся облегченной конструкцией и шириной полосы пропускания в 400 МГц для диапазона 3,5 ГГц. Она отвечает потребностям совместного использования сетей радиодоступа операторами связи и интеграции доступных частот во всем диапазоне N78, обеспечивая операторам гибкость развертывания и последующей модернизации сетей.

В портфель 5G-продуктов от ZTE также входит AAU c выходной мощностью до 320 Вт, ориентированная на различные сценарии построения RAN. Двух диапазонная антенная система 5G поддерживает частоты 2,6 ГГц и 3,5 ГГц.

Предназначенное для установки в помещениях решение ZTE QCell 5G поддерживает не только мультидиапазонные, многорежимные, высокоскоростные и высокоемкие продукты 4T4R, но и более бюджетные варианты 2T2R с поддержкой частотного диапазона 300 МГц для совместного использования сетей радиодоступа операторами связи, а также для быстрого и низкозатратного развертывания 5G.

Компания ZTE также представила обновленную версию UniSite+. Конструкция «Aнтенна + Pадиомодуль» позволяет заменить все антенны и устанавливать новые системы 5G AAU с одним единственным радиоблоком. Активная часть данного решения обеспечивает гибкие варианты конфигурации между 64T64R и 32T32R в диапазонах N78, N41 и N79, а пассивная поддерживает 14 портов и все частотные диапазоны Sub3GHz.

В системе используются два трехдиапазонных устройства UBR: первый в отрасли продукт 1.8G+2.1G+2.6G и 700М+800М+900М, с заявленными самыми высокими на сегодняшний день показателями пропускной способности в самом маленьком форм-факторе.

С помощью решения UniSite+ операторы могут реализовывать концепцию «1 + 2 = 7», предполагающую использование одной антенны и двух радиоблоков для поддержки 7-диапазонной сети радиодоступа.

Кроме упрощенной архитектуры радиосети компания ZTE также представила технологию для блока базовых частот (BBU), которая одновременно поддерживает все сетевые стандарты 2G, 3G, 4G и 5G, позволяя осуществлять плавный переход на технологии нового поколения без всякого «вмешательства» в аппаратное обеспечение.

Разработчики включили в решение UniSite+ новейшие микроволновые продукты, способные передавать информацию на скорости до 25 Гб/с с меньшими задержками. Данное решение является оптимальным для модернизации сетей MPLS/SDN, обеспечивающее максимально быструю окупаемость инвестиций операторов.

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