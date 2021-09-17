Zoom стирает границу между удалёнными и офисными участниками встреч

17 сентября 2021 г., 16:25

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Zoom Video Communications анонсировала капитальную переделку своей платформы с добавлением видео в контакт-центры, интерактивной доски для совместной работы и технологии Zoom Rooms Smart Gallery для преодоления разрыва между конференц-залом и удалёнными участниками.

Генеральный директор Zoom, Эрик Юань (Eric Yuan), заявил, что компания выпустила сотни новых функций и сосредоточилась на визуальных инструментах для мозгового штурма и искусственном интеллекте.

С платформенной перспективы наиболее интересной разработкой является Zoom Video Engagement Center (VEC), которая может использоваться наряду с Zoom Phone (получившим видео-расширение голосовой почты, Zoom Phone Video Voicemails).

Zoom VEC делает обслуживание клиентов более интерактивным и эффективным с помощью видео, включает в себя многоканальные рабочие процедуры и ИИ для оптимизации и автоматизации процессов. Шаблоны, оптимизированные для видео, подключаются к системам записи и добавляют рабочие процедуры для планирования, напоминания о встречах, залов ожидания, видеоразговоров в реальном времени и последующих действий.

Бета-версия Zoom VEC появится зимой, а о доступности сервиса планируется объявить в следующем году.

Zoom Whiteboard — одно из обновлений, направленных на решение распространенных проблем гибридной работы. Это цифровой холст, который можно использовать как в реальном времени, так и в асинхронном режиме. Наряду с Zoom Meetings, Zoom Whiteboard будет интегрирована с решением Oculus Horizon Workrooms, которое поступит в продажу в начале 2022 г.

Zoom Rooms Smart Gallery предоставляет каждому посетителю конференц-зала отдельную камеру и видеопоток, что делает его неотличимым от удалённого участника, устраняя дистанцирование между ними, наблюдаемое в гибридных вызовах.

Самые значительные из прочих обновлений платформы Zoom это:

Добавление к Zoom Chat офисного пакета, продвинутого форматирования текста, настраиваемых личных заметок и интеграции с облачными хранилищами, такими как Microsoft Sharepoint и Box.

Синхронный перевод и транскрибирование в реальном времени с поддержкой многих языков в Zoom Meetings с 2022 г.

Инструменты Hot Desking для резервирования столов и пространств в офисе и аутентификации в Zoom Rooms или Zoom Phone.

Улучшения безопасности, включая возможность предоставлять собственные ключи шифрования (бета-тестирование начнётся в этом году) и расширение сквозного шифрования на Zoom Phone.

Интеграция приложений Zoom во всю платформу, включая Zoom Apps for Webinars и Zoom Apps for Mobile.

Быстрый просмотр расписания в Zoom Widget для улучшения управления временем при переходе к совещаниям.

Zoom Continuous Collaboration для обмена файлами, записями и чатами от Zoom Meetings до Zoom Chat.

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