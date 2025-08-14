Золота присяга лояльності від Тіма Кука

14 августа 2025 г., 17:45

Минулого тижня, 7 серпня, генеральний директор Apple Тім Кук з’явився у Білому домі та вручив Дональду Трампу виготовлену на замовлення скляну табличку на 24-каратній золотій основі, з гравіюванням імені Трампа та написом «MADE IN USA». На тому ж заході Apple оголосила про інвестиції в розмірі 100 млрд дол. у виробництво у США – і підтвердила, що отримала звільнення від масштабних тарифів на напівпровідники.

Реакція інтернету була достатньо однозначною, але я взяв невелику паузу, щоб усе зважити. Я подумав, і все одно не можу знайти варіанту, в якому ця подія може виглядати добре в цілому. Безумовно, «добре» – поняття, яке залежить від контексту та інших факторів. Таке підлабузництво Кука до Трампа, напевно, добре для самої компанії Apple, її акціонерів, працівників компанії, яка забезпечує їх роботою, і т.д. Але час і обставини виглядали занадто показово: подарунок, золото, економічна поступка. Це більше схоже не на випадковість, а на продуманий обмін – сучасне відлуння транзакційної політики, що ставить під сумнів корпоративну доброчесність. Правда, де власне закінчується «транзакційна політика» і розпочинається корупція – я не беруся сказати.

Повернення до феодального підлещування

У середньовіччі подарунки правителям були не просто знаком вдячності – це були публічні заяви про вірність, які часто винагороджувалися землею, титулами чи іншими привілеями. Жест Кука виглядав так само: урочиста присяга на вірність в обмін на прихильність, тільки тепер «привілей» вимірюється мільярдами, зекономленими на тарифах.

Можливо, Тіма Кука в школі не били, і він не засвоїв важливий урок, що bully (не можу придумати хорошого перекладу) якщо і відстають, то ненадовго. Так, можна пообіцяти фабрику, і потім 5 років її потихеньку будувати, сподіваючись на зміну влади, але bullies рідко відстають від обраної жертви.

Корупція на видноті?

Коли генеральний директор компанії дарує главі держави оздоблений золотом презент і відразу після цього отримує значну економічну вигоду, виникає просте, але серйозне питання: це звичайна справа чи корупція, замаскована під корпоративний глянець? Навіть якщо це формально не порушує закону, саме сприйняття купівлі впливу може бути не менш руйнівним для довіри суспільства.

Ці всі сцени (особливо на фоні «безодні смаку» з золотом на стінах Овального кабінету) найбільше нагадують сцени з життя диктаторів країн третього світу, в який, здається, США летить дуже стрімко. Моральний образ, який Apple будувала багато років, розпадається приблизно з тою ж швидкістю.

Дилема для користувачів Apple

База клієнтів Apple широка та політично різноманітна – але далеко не вся підтримує Трампа. Для багатьох користувачів, які виступають проти його політики, цей жест може здатися сигналом, що бренд, у який вони інвестували, підтримує лідера, якого вони відкидають. Це може підірвати лояльність і підштовхнути їх до конкурентів, які уникають політичних демонстрацій. Правда, якщо у власників Tesla, які втратили пошану до Маска після подій за останні роки, є багато альтернатив у вигляді інших EV, то зіскочити з екосистеми Apple і перейти на Android так просто мало кому вдасться. Але репутаційно такі кроки Кука точно шкодять Apple.

Підсумок

Це був не просто подарунок. Це була вистава з глибокими історичними паралелями, що сигналізує про лояльність до влади в обмін на матеріальні вигоди. І для компанії, яка позиціює себе як принципову та прогресивну, це небезпечний сигнал – такий, що може коштувати більше, ніж будь-яке звільнення від тарифів.

Золота присяга лояльності від Тіма Кука

