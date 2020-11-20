Знаковий кейс: провідний OTT-провайдер обирає ARISTA для модернізації ядра мережі 

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Сьогодні sweet.tv — найбільш інноваційна стрімінгова платформа в Україні, яка надає доступ до HD-телебачення, серіалів, українських фільмів та світових кінохітів українською мовою. Протягом років обсяг поставленого абонентам контенту стабільно зростав, через що постійно зростав запит на нові онлайн-послуги. Це призвело до потреби у модернізації обчислювальної мережі.

Зокрема, компанія потребувала інфраструктуру, яка б дозволяла нарощувати абонентську базу, вводити інноваційні послуги та одночасно підтримувати надання вже існуючих на високому рівні.

Іншими словами, ядро мережі онлайн-кінотеатру потребувало значної модернізації, і компанія «ОмніЛінк УА» прийняла цей виклик в якості інтегратора. Замовник прагнув застосувати в процесі найбільш гнучкі рішення на базі сучасного обладнання, щоб задовольнити не лише зростаючі потреби, але й слідувати актуальним тенденціям вітчизняного і світового ринків індустрії CDN, IPTV, OTT.

Технічне завдання та вимоги до обладнання

З огляду на поставлену задачу, фахівці «ОмніЛінк УА» спільно з замовником розробили технічне завдання та вимоги до обладнання, а саме:

зростання портової потужності ядра і периметру мережі;

забезпечення надійного резервування всіх вузлів;

забезпечення гнучкої керованості мережею;

довгостроковий запас потужності для зростання бази абонентів;

пришвидшення доступу клієнтів до послуг сервісу.

Реалізація ТЗ, таким чином, передбачала нарощування обсягу високошвидкісних 100G портів, що на довгий час забезпечило б можливість підключення постійного зростаючої кількості серверів у дата-центрі та підтримку відповідної потребам ємності зовнішніх каналів. Після затвердження фахівці «ОмніЛінк УА» розробили дизайн мережі та підібрали відповідне обладнання. Вибір припав на нову серію маршрутизаторів 7280R3 від одного зі світових лідерів з виробництва обладнання для дата-центрів ARISTA NETWORKS.

Обрані моделі підходять з багатьох причин. Наприклад, вони вирізняються високою пропускною здатністю та щільністю портів при низькій вартості за гігабіт інформації. Також, за замовчуванням, на кожен порт виділений буфер пам’яті значного об’єму, що дозволяє уникати втрати пакетів при надзвичайному навантажені. У сумі з широким функціоналом, високою масштабованістю, можливістю розбивки портів та низьким енергоспоживанням дані маршрутизатори являються одними з кращих у своєму класі та ідеальними для реалізації цього кейсу.

Результати

Одна з головних вимог до процесу модернізації — розгортання та налаштування нового обладнання без припинення працездатності мережі замовника. Саме тому для забезпечення гладкого, безшовного переходу після монтажу й налаштування маршрутизаторів були проведені обов’язкові тести на працездатність всього функціоналу та відмовостійкість при аваріях.

На даний момент проведена модернізація дає можливість національному онлайн-кінотеатру sweet.tv залишатися серед лідерів України з надання послуг OTT високої якості. В майбутньому ж ці зміни дозволять успішно розвивати сервіс та збільшувати обчислювальну мережу, багаторазово нарощувати базу абонентів та впроваджувати нові послуги.

«Перед sweet.tv стояло непросте завдання по швидкій та ефективній модернізації мережі для підтримки та поліпшення якості послуг, що надаються абонентам, база яких постійно і швидко зростає. Ми не помилилися, обравши на роль інтегратора компанію «ОмніЛінк УА», фахівці якої підтвердили свою високу кваліфікацію, професійно підійшли до вирішення завдання з урахуванням наших вимог, допомогли швидко і якісно провести роботи по впровадженню нового рішення. Ми переконалися в правильному виборі обладнання від виробника ARISTA, світового лідера в своїй індустрії, і раді бути одними з перших користувачів, у яких впроваджене рішення на базі новітніх маршрутизаторів 7280R3. Висловлюємо подяку колективу компанії «ОмніЛінк УА» і плануємо в подальшому продовжити співпрацю у інших напрямках». Сергій Іванець, IT директор sweet.tv

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