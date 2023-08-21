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Злочинці використовують open-source інструмент MerlinAgent для кібератак на українські установи

21 августа 2023 г., 17:35
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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA) попереджає, що зловмисники розповсюджують листи нібито від імені CERT-UA, з використанням електронної поштової адреси [email protected], з темою «Рекомендації CERT-UA з налаштувань програм MS Office» та вкладенням у вигляді файлу «ВНУТРІШНІ КІБЕРЗАГРОЗИ.chm».

Відкриття згаданого CHM-файлу призведе до виконання JavaScript-коду (міститься у файлі «New_Item1.htm»), що, своєю чергою, запускає PowerShell-скрипт, призначений для завантаження, розшифрування та декомпресії GZIP-архіву «ctlhost.exe.tmp», який містить виконуваний файл «ctlhost.exe».

Запуск зазначеного EXE-файлу призведе до ураження ЕОМ програмою MerlinAgent (вихідний код доступний на GitHub).

Слід також звернути увагу на факт використанням легітимного файлового сервісу «Catbox» (hxxps://catbox[.]moe/).

Один з перших випадків використання MerlinAgent зафіксовано у липні під час здійснення кібератаки у відношенні державної організації України, з використанням розсилки електронних листів з темою «Навчання по БПЛА».

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