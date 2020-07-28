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Жизненный цикл игровых консолей сократится до пяти лет

28 июля 2020 г., 15:15

После официального старта продаж в последнем квартале текущего года, новое поколение игровой консоли от Sony на протяжении ближайших пяти лет разойдется тиражом в размере, по меньшей мере, 120 млн устройств. К такому выводу пришли аналитики Digitimes Research отталкиваясь от информации, полученной в среде тайванских поставщиков компонентов. Прогнозируемый объем примерно в два раза превысит аналогичный показатель консоли Xbox Series X от Microsoft, начало продаж которой также намечено на конец 2020 г.

В целом, жизненный цикл игровых консолей для домашнего использования сократится с 6-7 лет, до пяти лет и PS5 за этот период способна выйти на поставки в размере 120-170 млн устройств. Для сравнения, вышедшая в широкую продажу в ноябре 2013 г. Sony PS4 за аналогичный период добилась продаж в размере 110 млн устройств. В нынешнем году мировой рынок успеет освоить около 10 млн новых консолей от Sony.


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