Zhaoxin представляє свій перший CPU з NPU і 96-ядерний серверний чип

5 августа 2025 г., 14:35

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На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту (WAIC) 2025 в Шанхаї компанія Zhaoxin представила два процесори власної розробки. Ці чіпи орієнтовані на протилежні сегменти ринку штучного інтелекту, що швидко зростає. KaiXian KX-7000N — перший процесор компанії для клієнтських систем із вбудованим нейронним процесором. На відміну від нього, Kaisheng KH-50000 — це чіп класу «дата-центр», який підвищує продуктивність серверів Zhaoxin до 96 ядер.



KX-7000N, заснований на серії KaiXian KX-7000, доповнений гетерогенне інтегрованим NPU, який призначено для прискорення обчислень на пристрої. Zhaoxin позиціює цей чіп як основу для ПК нового покоління зі штучним інтелектом, або «AI PC», призначених для локальної обробки великих мовних моделей, розпізнавання мови та генерації зображень. Демонстрації компанії на WAIC 2025 включали персональних помічників зі штучним інтелектом, платформи для розумних офісів і створення медіа в реальному часі, все це виконувалося в автономному режимі на прототипних системах Lenovo KaiTian, розроблених спільно з партнерами.



Для корпоративних робочих навантажень новий Kaisheng KH-50000 потроює кількість ядер у порівнянні зі своїм попередником KH-40000 і розширює кеш L3 до 384 МБ, що відповідає місткості конкурентних компонентів AMD EPYC 9004. Процесор також має 128 ліній PCIe 5.0, підтримку 12-канальної пам'яті DDR5 ECC і пропрієтарну міжз'єднувальну систему ZPI 5.0, яка дозволяє використовувати конфігурації з двома і чотирма сокетами для до 384 ядер на вузол. Zhaoxin стверджує, що платформа пропонує обчислювальну щільність і високошвидкісний ввід-вивід, необхідні для кластерів навчання AI, серверів високої щільності та гетерогенних прискорювачів.



Крім головного продукту, на стенді Zhaoxin були представлені комплексні рішення від периферії до хмари, включаючи робочі станції штучного інтелекту, освітні термінали та галузеві прикладні стеки, що охоплюють області від автоматизації документів до медичної візуалізації. Поєднуючи процесори вітчизняної розробки з відкритою програмною екосистемою, компанія стверджує, що може запропонувати безпечні та економічні альтернативи в сегментах, які традиційно покладалися на іноземні процесори.



Хоча детальні дані про тактову частоту та архітектуру залишаються в таємниці, дорожня карта Zhaoxin тепер охоплює робочі AI-навантаження для клієнтів, робочих станцій та серверів.

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