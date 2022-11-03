Zhaoxin представила нове покоління x86-процесорів серії Kaisheng

3 ноября 2022 г., 13:25

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Компанія Zhaoxin, яка є підприемством з участью VIA Technologies, випустила нове покоління повністю власно розроблених процесорів серії Kaisheng KH-40000.



Ця серія процесорів націлена на сервери та робочі станції, виробляється по технології 16 нм, та, як повідомляється, досягла значних покращень у продуктивності.



Процесори KH-40000 базуються на новій власно розробленій мікроархітектурі Zhaoxin - "Yongfeng", з опорною частотою 2,0/2,2 ГГц і максимальною 2,7 ГГц. Один процесор може мати 32 ядра, 64 МБ кеш-пам’яті, підтримувати двоканальне 64-ядерне з’єднання та прцювати з пам’яттю з пропускної здатності до 200 ГБ/с. Так, 64-ядерна серверна платформа, розроблена з використанням двох чипів KH-40000, може підтримувати до 4 ТБ пам’яті DDR4 ECC і надавати 128 каналів PCIe.



Kaisheng KH-40000 сумісний із набором інструкцій x86, підтримує інструкції прискорення SM2, SM3, SM4, підтримує технологію віртуалізації процесора та вводу-виводу. Також підтримує технологію безпечного завантаження та стандарт довіреної обчислювальної системи, підтримує RAS на рівні сервера.



Процесори серії Kaisheng® KH-40000 будуть пропонуватися у трьох різних версіях - 32-ядерних, 16-ядерних і 12-ядерних продуктів, які підходять для хмарних обчислень, аналізу великих даних, обробки відео, резервного копіювання баз даних, високопродуктивного зберігання даних. Також на їх базі можут розгортатися такі рішення, як інтегровані комп’ютери «все-в-одному» та робочі станції, може задовольнити різноманітні обчислювальні потреби користувачів.



Компанія також випустила високопродуктивні процесори серії Kaixian KX-6000G для ноутбуків, моноблоків, хмарних терміналів і вбудованих обчислювальних платформ з низьким енергоспоживанням.



Новий 4-ядерний процесор Zhaoxin має частоту 3,3 ГГц, а графічний процесор підтримує DX12, OpenCL1.2, стандарт OpenGL4 .6, підтримує дисплеї 4K і відеокодек 4K з апаратним прискоренням, а також додає підтримку прискорених інструкцій SM2.



У порівнянні з продуктами попереднього покоління продуктивність процесорів Kaixian KX-6000G була значно покращена. Так, графічна продуктивність зросла в 4 рази, коефіцієнт енергоефективності - на 60%. Товщина корпусу чипа була зменшена на 26% , а енергоспоживання в режимі очікування було - на 50%. Все це дозволяє використовувати ці процессори не тільки в ультратонких ноутбуках, але й в безвентиляторних ПК, планшетах промислового класу.

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