ASUS Zenbook 17 Fold OLED дозволить реалізувати нові сценарії користування

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Провідні ІТ-бренди повертаються на виставку IFA Berlin після тривалої перерви через пандемію. І одним з найбільш помітних оголошень, присвячених цій події, став анонс ASUS початку масового продажу гібридного комп'ютера Zenbook 17 Fold OLED.

Компанія ASUS провела глобальну презентацію новинки в режимі онлайн та зібрала велику кількість журналістів на живій презентації в Берліні.

Рекс Лі: “Нинішня презентація покликана вивести компанію на новий рівень, бо модель Zenbook 17 Fold OLED є передовою, тому що оснащена найбільшим у світі OLED-екраном з діагоналлю 17,3 дюйма”

Відкрив її Рекс Лі (Rex Lee), віцепрезидент ASUS та голова підрозділу персональних комп'ютерів. Він нагадав, що компанія вже понад 30 років знаходиться на передньому краї в напрямку розробок та продукування ПК й перша запропонувала у 2018 році використання другого екрана в ноутбуках. В активі ASUS і найбільша лінійка лептопів з OLED-панелями, що дозволило зайняти позицію, що лідерує в цьому напрямку. І нинішня презентація покликана вивести компанію на новий рівень, бо модель Zenbook 17 Fold OLED є передовою, тому що оснащена найбільшим у світі OLED-екраном з діагоналлю 17,3 дюйма. “Після анонсу цього пристрою на початку 2022 року ми отримали безліч запитів про те, коли можна буде його придбати. І ось він виходить на ринок», - зазначив Рекс Лі.

У презентації також взяв участь Джош Ньюмен, віцепрезидент Intel та генеральний менеджер підрозділу Client Computing Group. Він зазначив, що створена корпорацією платформа Intel Evo дозволяє поєднати такі суперечливі вимоги як висока продуктивність, миттєва реакція та робота на одному заряді батареї весь день. Саме на такій платформі базується ASUS Zenbook 17 Fold OLED, що дозволяє реалізувати нові сценарії користувача, які дають можливість покращити продуктивність як при роботі на ходу, так і в настільному режимі. Реалізація у новинці широкого спектра рішень щодо оптимізації продуктивності та енергоспоживання до оригінального формфактора дозволило перетворити концепт комп'ютера, що згинається, на реальний ринковий продукт.

При створенні новинки конструктори поставили завдання поєднати в одному рішенні функціональність тих пристроїв, що найчастіше використовуються в гібридному стилі роботи, що отримав останнім часом глобальне поширення. Тому Zenbook 17 Fold OLED поєднує можливості повноцінного робочого місця з настільним монітором та клавіатурою, планшета з великим сенсорним екраном, а також компактного ноутбука із вбудованою клавіатурою. І це вдалося реалізувати без використання зовнішніх концентраторів портів, оскільки всі необхідні роз'єми помістилися на корпусі.



Ключовим завданням конструкторів було досягти балансу продуктивності та мобільності. А більшість користувачів віддає перевагу збільшеному екрану. В результаті, зупинилися на використанні 17,3-дюймового дисплея, що складається навпіл у 12,5-дюймовий ноутбук з роздільною здатністю 1920х2080 і зі співвідношенням сторін 3:2. Такий розмір лептопів є найпопулярнішим у тих, хто сповідує мобільний стиль роботи у дорозі. Цей формфактор відмінно підходить для перенесення в сумках та рюкзаках, дозволяючи вбудувати повнорозмірну клавіатуру.

Товщина корпусу без урахування клавіатури виявилася 8,7 мм, що можна порівняти з сучасними смартфонами. Він виконаний з магнієвого сплаву, поєднуючи міцність та легкість. Тому вдалося досягти ваги близько 1,5 кг (без клавіатури), як в більшості 13-дюймових ноутбуків. А розподіл маси пристрою було виконано так, щоб досягти стабільного положення при будь-якому куті розкриття екрана.

Однією з важливих складових рішення є автоматичне підстроювання вмісту екрана під режим роботи: при повороті весь контент, що виводиться на нього, повинен коректно показуватися, навіть якщо використовується кілька додатків. Допомогти у вирішенні цього завдання покликана програма Mode Switcher, де можна задати схему розташування на екрані всіх вікон. Автоматично виконується також перемикання каналів чотирьох вбудованих динаміків, які при повороті змінюють правий на лівий та навпаки.

Вбудована інфрачервона HD-камера, що розташована поряд із 5 Мп вебкамерою, дозволяє виконувати вхід у систему без жодного дотику. А Intel Visual контролер розпізнає присутність користувача перед екраном і затемняє його або блокує, коли погляд відводиться убік, або людина йде з робочого місця. Це з одного боку заощаджує заряд акумулятора, а з іншого – підвищує захищеність інформації.

Механізм відкривання був розроблений спільно з виробником OLED-панелі, тому вона розпізнає його роботу. Підтримується фіксація положення екрана за будь-якого кута розкриття. Заявлено про підтримку 30 тис. циклів відкривання-закривання, що відповідає 15 разів на день протягом п'яти років.

Джош Ньюмен: “Реалізація у новинці широкого спектра рішень щодо оптимізації продуктивності та енергоспоживання до оригінального формфактора дозволило перетворити концепт комп'ютера, що згинається, на реальний ринковий продукт”

Апаратна платформа новинки базується на процесорі Intel Core 12 покоління з тактовою частотою до 4,7 ГГц і 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з частотою 5200 МГц. Бездротове підключення пристрою здійснюється за допомогою Wi-Fi 6E. В оснащення входить два порти Thunderbolt 4 з пропускною здатністю 40 Гб/с. Вбудований твердотільний накопичувач підключений через PCIe 4.0 та забезпечує швидкість передачі даних до 6500 Мб/с.

На глобальний ринок ASUS Zenbook 17 Fold OLED надійде у четвертому кварталі 2022 р за попередньою ціною $3499.

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