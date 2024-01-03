Землетрус в Японії тимчасово зупинив виробництво напівпровідникових компонент, але вплив контрольований

3 января 2024 г., 17:53

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Землетрус в Японії тимчасово зупинив виробництво кремнієвих пластин, MLCC і напівпровідників в, вплив очікується контрольованим, повідомляє TrendForce.



Дослідження щодо впливу нещодавнього сильного землетрусу в регіоні Ното префектури Ісікава, Японія, показало, що кілька ключових підприємств, пов'язаних з виробництвом напівпровідників, розташовані в зоні ураження. Серед них виробник MLCC TAIYO YUDEN, виробники кремнієвих пластин Shin-Etsu і GlobalWafers, а також заводи Toshiba та TPSCo (спільне підприємство Tower і Nuvoton).



Враховуючи поточний спад у напівпровідниковій промисловості та непіковий сезон, а також наявні запаси компонентів і той факт, що більшість заводів розташовані в районах з сейсмічною інтенсивністю від 4 до 5 балів - в межах допустимих для цих заводів конструкцій - попередні перевірки не виявили значних пошкоджень обладнання, що свідчить про те, що вплив є керованим.



Що стосується виробництва кремнієвих пластин, то заводи Shin-Etsu та GlobalWafers у Ніїгаті наразі зупинені для перевірки. Процес росту кристалів у виробництві пластин особливо чутливий до сейсмічної активності. Однак, більшість операцій з вирощування кристалів компанії Shin-Etsu знаходяться в основному в районі Фукусіми, і тому зазнали обмеженого впливу землетрусу. SUMCO не повідомила про жодні наслідки.



Щодо напівпровідників, то завод Toshiba в Кага (південно-західна частина префектури Ісікава) зараз проходить перевірку. На цьому об'єкті розташовані лінії з виробництва шестидюймових та восьмидюймових пластин, а також з лінії дванадцятидюймових пластин, який планується запустити в першому півріччі 24-го року. Крім того, три заводи TPSCo в Уозу, Тонамі та Арай, що належать компаніям Tower і Nuvoton (колишня Panasonic), зупиняються на час проведення перевірок. Натомість USJC (компанія UMC придбала завод Mie Fujitsu у 2019 році) не постраждав.



Новий завод виробника MLCC TAIYO YUDEN в Ніїгаті, спроектований з урахуванням сейсмічної активності до 7 балів, не повідомив про пошкодження обладнання. Заводи MLCC компанії Murata (лише заводи MLCC) та TDK попали у зону сейсмічної активності нижче 4 балів і не зазнали значних пошкоджень. Однак інші заводи Murata (MLCC) в Комацу, Каназаві та Тойомі, які знаходяться в районах з сейсмічною інтенсивністю вище 5 балів, були закриті на новорічні свята, і наразі персонал оцінює будь-які пошкодження.

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