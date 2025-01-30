Завод Schneider Electric у м. Вусі визнано «маяком сталого розвитку» 

30 января 2025 г., 19:04

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Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, оголосила, що її завод у місті Вусі (Китай) визнаний Всесвітнім економічним форумом як Sustainability Lighthouse.

У 2021 році цей завод уже отримав статус Advanced Lighthouse, а нова відзнака підкреслює його передові рішення для зменшення екологічного впливу. Schneider Electric наразі має найбільшу кількість відзнак Sustainability Lighthouses у світі – чотири з 25, які присуджені глобальним об’єктам, включаючи заводи у Хайдарабаді (Індія), Лексінгтоні (Кентуккі, США) та Ле-Во-Дрей (Франція).

Форум разом із McKinsey & Company заснували Глобальну мережу Lighthouse у 2018 році. Сьогодні вона об’єднує 189 виробничих об’єктів та ланцюгів створення вартості, які використовують передові технології Четвертої промислової революції для досягнення високих результатів у продуктивності, стійкості ланцюгів поставок, орієнтованості на клієнта, сталому розвитку та розвитку талантів. Ці глобальні лідери підтверджують вплив мережі у встановленні стандартів і створенні платформи для спільного навчання.

Завод Schneider Electric у м.Вусі є центром електронного виробництва, який випускає ключові продукти для двох бізнес-напрямків компанії – енергоменеджменту та промислової автоматизації. У 2022 році цей об’єкт досягнув нульового рівня викидів для категорій Scope 1 і 2, випередивши поставлену мету на вісім років.

Завдяки екодизайну на основі штучного інтелекту, платформі для моніторингу викидів CO2 у замкнутому циклі, моделям машинного навчання для підвищення енергоефективності та новим циркулярним бізнес-моделям, розробленим разом із клієнтами, завод скоротив свої викиди Scope 1 і 2 на 90%, Scope 3 на 65% та зменшив використання води на 15% лише за два роки.

«Завод у м.Вусі та наші інші об’єкти Sustainability Lighthouse у всьому світі підкреслюють наше прагнення досягати цілей сталого розвитку і важливість операцій у ланцюгах постачання для їх реалізації,” – зазначив Мурад Тамуд, головний директор з ланцюгів постачання Schneider Electric. - Інвестування у правильні технології в необхідних масштабах і темпах, розвиток наших працівників, співпраця з партнерами, постачальниками та клієнтами – усе це критично важливе для досягнення не лише сталості, а й операційної ефективності, гнучкості та покращення взаємодії з клієнтами.»

«У нашій глобальній мережі Lighthouse цифрові технології революціонізують виробничі екосистеми, – додала Ківа Оллґуд, керівник Центру передового виробництва та ланцюгів поставок у Всесвітньому економічному форумі. - Від керуючих центрів на основі штучного інтелекту до робочих процесів без коду, Lighthouses є прикладом сталих інновацій, встановлюючи стандарти, за якими мільйони можуть досягати трансформаційних змін у своїх екосистемах».

Завод у м.Вусі відображає прагнення Schneider Electric через програму Impact Supply Chain трансформувати ланцюги постачання з користю для клієнтів та планети. Основні принципи програми:

• Люди – наші співробітники отримують можливість інновацій і щодня роблять позитивний вплив для клієнтів.

• Планета – ми будуємо сталий, відповідальний ланцюг постачання, готовий до досягнення нульового рівня викидів.

• Клієнти – ми інвестуємо в надійність і найкращу якість для наших клієнтів.

• Продуктивність – ми покращуємо ефективність ланцюга постачання завдяки передовим технологіям, розумним і уніфікованим процесам, регіональним екосистемам і спільному дизайну.

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